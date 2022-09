Beatrice Valli, “Sono stata ricoverata in ospedale”/ Sui social fan in allarme…

Beatrice Valli sta male, “Ricoverata in ospedale”. Fan in apprensione e…

Fan in apprensione per Beatrice Valli. Dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, la giovan, ex volto di Uomini e Donne, si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. E’ stata lei a renderlo noto sui social dopo alcuni giorni di assenza che hanno messo in allarme i suoi followers. Nella serata di sabato 10 settembre, Beatrice ha fatto delle storie su Instagram in cui ha raccontato di essersi sentita male. Per questo motivo si è reso necessario il ricovero in ospedale. Beatrice è stata poi dimessa visto che le sue condizioni erano in miglioramento. Cosa è successo a Beatrice? Sul portale The Pipol Gossip si legge che Beatrice ha deciso di affidarsi alle cure in ospedale a causa delle vertigini. Un problema di salute di cui soffre da anni. Beatrice ha voluto però tranquillizzare i suoi fan: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”.

Sui social però alcuni hanno polemizzato sul fatto che Beatrice Valli sia apparsa troppo dimagrita mentre sfilava al red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Un utente ha scritto: “Volete fare le modelle e non mangiate…anche qualche kg in più non rovina nulla…ma la salute è una sola…o magari come me la cervicale”. C’è chi ipotizza addirittura che Beatrice Valli abbia mentito sulle sue condizioni: “Se fossero le vertigini, per l’ennesima volta, non vai in ospedale ma ti prendi le pillole e vai casa…. per cui, non saranno le vertigini ma che non hai mangiato per chi sa quanto tempo per indossare quei vestiti”.

Beatrice Valli ha calcato il red carpet del Festival del Cinema di Venezia assieme al marito Marco Fantini. Prima di questo importante momento, Beatrice, memore delle critiche ricevute negli scorsi anni, aveva deciso di mettere le mani avanti: “So già che domani inizieranno a scrivermi le solite persone che ormai conosco, che mi insultano, che non hanno una vita felice e quindi purtroppo devono criticare. Spero, dopo questa premessa, di non leggere i soliti messaggi sempre carini e simpatici, dove la gente appunto dice: “Qual è il tuo ruolo lì, perché ci vai, perché invitano questa gente?”. Che poi “questa gente”, a volte non vi dovete neanche permettere di usare certe parole”.

Beatrice Valli ha messo in chiaro poi un aspetto importante. Sull’onda della polemica della presenza degli influencer su red carpet del Festival di Venezia, Beatrice ha spiegato che spesso si tratta di un impegno lavorativo considerando la collaborazione con marchi e brand: “Non capisco perché tutta questa cattiveria nei confronti di chi, come noi, non fa nulla di male, se non partecipare a questo evento così importante, per sostenere brand, marchi di moda e presenziare a un momento che per me è anche lavorativo. Si tratta di lavoro. Che poi io non faccia l’attrice è chiaro, lo sanno tutti. Come sapete, però, negli ultimi anni il mondo è cambiato, non ci vanno solo gli attori. Spero, dopo questa premessa, di non trovare sotto ai miei post offese di questo tipo”.

