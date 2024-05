Beatrice Valli, sorella di Ludovica Valli: hanno litigato?/ Un ‘indizio’ alimenta il dubbio

Ludovica Valli, in qualità di influencer, ama condividere la propria quotidianità sui social ed è inevitabile dunque che tale circostanza la esponga anche a chiacchiere e teorie di gossip. Negli ultimi giorni il suo nome è balzato al novero della cronaca per un improvviso malore della sua tenera figlia Anastasia, di soli 3 anni. Oltre all’apprensione dei fan per le condizioni della piccola, qualcuno ha notato un particolare che chiama in causa anche sua sorella Beatrice Valli.

Beatrice Valli e sua sorella Ludovica Valli hanno litigato? Questo è il tema dominante tra i fan dell’influencer, oltre chiaramente allo stato di salute della figlia Anastasia. Prima di arrivare alle ultime vicende, può aiutare fare un passo indietro ad alcune dichiarazioni del passato nel merito del loro rapporto. Entrambe hanno sempre smentito in maniera categorica ipotetiche frizioni, sottolineando unicamente le differenze dal punto di vista comportamentale.

Ludovica Valli assicura: “io e mia sorella Beatrice non abbiamo mai litigato…”

“… Ho sempre detto com’è il rapporto con mia sorella, con le mie sorelle. Non è mai cambiato. Non abbiamo mai litigato per nulla, semplicemente ci si trova davvero molto poco sulla vita, sui pensieri, su mille altre cose che comporta un essere umano e la sua vita”. Queste le parole di Ludovica Valli postate sui social alcune settimane fa, proprio in risposta ad un utente convinto che avesse litigato con la sorella Beatrice Valli.

Il concetto di base sembra dunque essere quello di una differenza caratteriale tra Ludovica Valli e Beatrice Valli, nulla che però abbia propiziato in passato e attualmente un litigio tra le due. Eppure, con gli ultimi eventi relativi al malore della figlia Anastasia, qualcuno è tornato ad ipotizzare ruggini più che marcate. Ludovica Valli ha infatti dovuto portare da sola la piccola in ospedale e portando con sé il suo secondo figlio. A tal proposito, alcuni utenti si sono chiesti come mai – assodato il rapporto pacifico – non abbia chiesto a sua sorella Beatrice Valli di darle una mano.

