Beatrice Vendramin chi è, la presunta ex fidanzata di Giacomo Giorgio/ “Mi è stato vicino sul set ma…”

Questo pomeriggio, il salotto de La volta buona ospiterà Giacomo Giorgio attore di Doc Nelle Tue Mani, Mare Fuori e Noi siamo leggenda. La sua carriera è ben nota al grande pubblico, un po’ meno la sua situazione sentimentale verso cui l’attore ha sempre mantenuto un certo riserbo.

Al momento, Giorgio si definisce single ma tempo fa aveva dichiarato di aver avuto un flirt con una sua collega. L’attore è stato paparazzato in diverse occasioni con Beatrice Vendramin, attrice con la quale ha condiviso il set di Noi siamo leggenda. I due sono stati pizzicati insieme a Capodanno con degli amici e fuori dall’Armani Hotel di Milano. In un’intervista a Radio Deejay, l’attrice ha smentito il gossip: “C’è amore tra Nicola e Sara. Siamo grandissimi amici, siamo stati molto vicini durante la serie, è la persona con cui ho condiviso di più il set, con il quale ho recitato di più. Mi è stato vicino sul set, è stata un’esperienza pesante e mi ha dato una mano“. Le parole dell’attrice non convinsero però il conduttore.

Giacomo Giorgio è attualmente single: “Non c’è una persona specifica”

Giorgio, ai microfoni di Cosmopolitan, ha svelato di essere attualmente single: “In questo momento non c’è una persona specifica perché mi sento molto fragile: mezzo napoletano e mezzo milanese, con il cuore e la passione della mia città ma la corazza esterna cinica e fredda del nord, perché qui a dieci anni è dove sono diventato uomo“.

E ancora: “Mi proteggo con una sfera privata composta da pochissime persone. La mia vita è cambiata rispetto al passato, è meravigliosa ma a tratti invalidante, se penso agli affetti. Vivo da solo, vedo poco la mia famiglia, ma ringrazio sempre di questa condizione nonostante l’investimento emotivo e fisico che metto in ogni progetto. Faccio un lavoro bellissimo, sono eternamente grato, ma a volte mi chiedo: esiste un prezzo per la propria vita? Perché l’attore prende la sua e la regala al cinema, al pubblico. O almeno, io faccio così. È l’unico modo che conosco” ha concluso Giacomo Giorgio.

