Beatrice Vendramin e Stefano De Martino stanno insieme?/ Cosa c’è davvero dietro i rumors di Fabrizio Corona

Beatrice Vendramin, cosa c’è di vero sul presunto flirt con Stefano De Martino? Il silenzio alimenta i sospetti…

Da diversi giorni un interrogativo anima gli appassionati di gossip: Beatrice Vendramin e Stefano De Martino stanno insieme? Secondo le ultime indiscrezioni di cronaca rosa, sarebbe la giovane attrice ad aver conquistato il cuore del conduttore napoletano, dopo l’ennesima separazione da Belen Rodriguez. La showgirl argentina, a sua volta, starebbe frequentando Elio Lorenzoni come si evince anche dai suoi ultimi aggiornamenti social.

Stefano De Martino: il dolce gesto per Emma Marrone/ Dopo la rottura con Belen...

Al conduttore e ballerino napoletano, in queste settimane, erano stati attributi diversi flirt dopo la rottura dalla ex moglie, ma secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Corona a Novella2000, la sua nuova fiamma sarebbe proprio la ventitreenne Beatrice Vendramin. Stefano e Beatrice, ovviamente, non hanno confermato alcuna storia d’amore, ma non è detto che non lo facciano nei prossimi giorni, quando le acque saranno un po’ più calme e il chiacchiericcio mediatico, forse, sarà placato.

Antonino Spinalbese e Stefano De Martino sono amici?/ Spunta un retroscena sui social

Beatrice Vendramin, chi è? Una brillante carriera tra recitazione e scrittura. E sui social…

Ma chi è e cosa sappiamo di Beatrice Vendramin? Innanzitutto l’attrice è un punto di riferimento per tutta la generazione Z, grazie alla parte ottenuta in Alex&Co, la situation comedy di Disney dove interpreta il ruolo di Emma. Al cinema debutta nel 2016 al fianco di big del calibro di Giovanna Mezzogiorno, Matthew Modine e Margherita Buy, nel film in “Come Diventare grandi, nonostante i genitori” per la regia di Luca Lucini.

Nel 2017, invece, indossa i panni di Aurora nella serie di Rai 1 “Non dirlo al mio capo 2” con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Nel 2021, quindi, torna ancora al cinema con la pellicola Regina di Cuori. Nel frattempo la ventitreenne scrive anche un libro, intitolato “I piedi per terra, la testa nel cielo”, dedicato alle sue fan sui social dove da anni è seguitissima.

Stefano De Martino è single dopo la rottura con Belen Rodriguez?/ La sorella Adelaide lo conferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA