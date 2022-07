Beatrice Vendramin fidanzata Fred De Palma?/ Ancora assieme: “Perso la testa per lei”

Questa sera vedremo il suo compagno esibirsi sul palcoscenico di “Cornetto Battiti Live”, l’edizione 2022 del festival musicale itinerante di Radio Norba che sbarca in tv per una serie di cinque puntate: e inevitabilmente i riflettori si riaccenderanno anche su Beatrice Vendramin, fidanzata di Fred De Palma, 33enne rapper torinese diventato da un po’ di tempo a questa parte non solo uno dei maggiori esponenti del reggaeton all’italiana ma pure uno dei re indiscussi dei tormentoni estivi.

Ma chi è Beatrice Vendramin e cosa sappiamo della sua relazione con Fred De Palma, molto chiacchierata anche perché tra di loro ci sono quasi dodici anni di differenza? Classe 2000 e originaria di Milano, la ragazza che ha stregato letteralmente Federico (questo il nome di battesimo dell’artista che ha ammesso di “aver perso la testa per lei”) è un’attrice e modella sin da quando era bambina tanto che oggi è diventata uno dei modelli di riferimento per la cosiddetta Generazione Z: dopo aver partecipato alla sitcom targata Disney “Alex & co.”, la Vendramin ha debuttato sul grande schermo con “Come diventare grandi nonostante i genitori” diventando intanto anche una stella dei social, segnatamente TikTok e Instagram dove può vantare un discreto seguito.

BEATRICE VENDRAMIN, FIDANZATA DI FRED DE PALMA? “HO PERSO LA TESTA PER LEI”

Addirittura Beatrice è entrata nel mondo della moda a soli quattro anni e tra shooting fotografici e apparizioni su riviste di moda è in realtà già da anni un nome noto a chi frequenta il settore, anche se come prevedibile la recente notorietà arriva appunto non solo dal successo riscosso sui social ma pure dalla relazione don De Palma. Pare infatti che il rapper e l’attrice si frequentino oramai da quasi tre anni e alcune voci apparse sul web negli ultimi tempi che accennano a mai confermate crisi di coppia sono in realtà solo clickbaiting: infatti tra Beatrice e Fred, nonostante il gap di età, le cose vanno alla grande. Tutto era cominciato appunto nel 2019 quando entrambi uscivano da due storie d’amore (il rapper era fidanzato con Valentina Fradegrada) e da allora non si sono più lasciati.

A dire la verità anche la Vendramin veniva da una frequentazione ‘importante’ dal momento che RadioGossip parlava di una storia con Ludovico Dagnoni, un’altra delle star della citata sitcom “Alex & co.” su Disney Channel. E, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, anche se Beatrice e Fred non cercano certo di nascondersi, qualcuno ha notato come non condividano spessissimo foto di coppia anche se i fan più attenti sanno che De Palma è solito condividere delle Stories dedicate alla fidanzata come in occasione di ricorrenze e anniversari. Nonostante infatti i due non condividano troppi scatti assieme, il loro rapporto è saldo e la prova è arrivata proprio tramite Instagram.Il cantante infatti ha condiviso diverse storie con cui ha fatto gli auguri alla fidanzata, testimonianza che la fiamma è ancora molto viva tra i due. Insomma i fan possono stare tranquilli: la relazione tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin resta più viva che mai. Insomma, nonostante alcuni articoli maliziosi apparsi qui e lì, come direbbe Pupo su Beatrice e Federico al momento “nemmeno una nuvola”.











