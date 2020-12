Beatrice Venezi, chi è?/ La direttrice di orchestra pronta a “cambiare il mondo”

Bella come il sole, sexy, intelligente e una corteggiata direttrice d’orchestra, in poche parole possiamo definire così la poliedrica e combattiva Beatrice Venezi, la stessa che, all’età di trent’anni, è già un volto e un nome noto nel mondo della musica internazionale, un vanto per Amadeus averla questa sera tra i giudici del suo Sanremo Giovani. Toccherà anche a lei, insieme ai suoi colleghi, votare i sei ragazzi meritevoli che finiranno dritti al prossimo Festival di Sanremo 2021 dando il suo tacco di eleganza e sottolineando l’importanza delle note e della musica nelle esibizioni dei ragazzi. Ma cosa sappiamo di lei? Beatrice Venezi è nata il 5 marzo del 1990 a Lucca e già a sette anni ha iniziato a suonare il pianoforte sviluppando sin da subito il suo interesse per la musica. Sin da subito ha iniziato a viaggiare per il mondo mettendo insieme esperienze e collaborazioni importanti che ne hanno segnato la sua carriera.

Beatrice Venezi chi è? La giovane direttrice d’orchestra alla corte di Amadeus

Beatrice Venezi dopo la maturità ha lavorato in Germania come Maestro Collaboratore alla Madama Butterfly di Puccini raggiungendo in poco tempo traguardi importanti come come ad esempio la direzione della Nuova Scarlatti di Napoli e dell’orchestra Milano Classica che le hanno permesso l’ingresso nella classifica di Forbes tra i 100 under 30 leader del futuro. In un’intervista a Fanpage non solo la Venezi ha avuto modo di raccontare la sua adolescenza atipica fatta di lavoro e tanto studio ma anche il problema della parità di genere, nel suo campo come in tutti gli altri, confidando: “Ci sono poche donne nel mio campo e non si conoscono e aggiungo che quando si pensa a un capo non si pensa mai a una donna. Questo è un problema culturale molto più ampio che non riguarda solo la direzione d’orchestra”. Riuscirà a cambiare il mondo? Siamo sicuri che nel suo piccolo ha fatto già grandi cose.



