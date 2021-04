Beatrice Vs Awed all’Isola “Mi hai usata per i tuoi giochetti”/ Akask: “Sei Falso!”

Acceso scontro all’Isola dei Famosi 2021 tra Beatrice Marchetti e Awed. La prima è l’eliminata di questa decima puntata e, stuzzicata da Ilary Blasi, torna ad attaccare l’influncer in parte colpevole di questa eliminazione dopo averla nominata giovedì scorso. In un faccia a faccia, Beatrice tuona: “Non hai accettato i miei no e hai smesso di parlarmi. Sei stato una grandissima delusione per me, se io ti avessi baciato non mi avresti nominato! – ha tuonato la modella, per poi aggiungere – Mi hai nominato solo perché ti ho detto di no e poi hai detto che non ti avevo raccontato di essere fidanzata, invece ti avevo detto sin da subito che ero fidanzata! Tu ti sei fatto i tuoi castelli in aria che poi non c’era niente.”

Awed è apparso sorpreso da questa invettiva, poi ha replicato a tono a Beatrice: “Mi sembra strano perché abbiamo avuto un confronto e ho creduto alla bontà delle tue lacrime. Se una persona piange e dà delle motivazioni credo che siano vere, così mi fai dubitare invece.” La modella ha replicato: “Tu mi hai usato per i tuoi giochetti!” E lui: “E cosa ho ottenuto? Il terzo palo consecutivo.” Dallo studio, Akash Kumar ha chiesto la parola per accusare Awed: “Sei falso, è finito, lasciala stare! Hai fatto la stessa cosa con me, sei un gran falso!”

