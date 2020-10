Beatrix Niederwieser, moglie Red Canzian/ Lui: “è la mia musa ispiratrice”

Beatrix Niederwieser è la moglie di Red Canzian, l’ex Pooh pronto a vestire i panni di ballerino per una notte a Ballando con le Stelle 2020 su Raiuno. Conosciuta con il nome di Bea, la donna ha conquistato il cuore dell’artista e polistrumentista sin da subito. Il primo incontro fra Beatrix e Red è stato a Corvare grazie ad alcuni amici in comune. Non è stato un vero e proprio colpo di fulmine, visto che la coppia ha deciso di sposarsi dieci anni dopo il loro primo incontro. A raccontare qualcosa sul loro primo incontro è stato proprio l’ex bassista dei Pooh: “una sera mi hanno presentato Bea, una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie”. Un amore importante quello nato fra i due, visto che l’artista non ha nascosto di ricevere tantissimi consigli anche in materia artistica dalla moglie che ha definito la sua musa ispiratrice.

Red Canzian: “la cosa era molto complicata con Beatrice Niederwieser”

Su Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian dei Pooh, però si conosce davvero poco visto che ha sempre preferito mantenere un profilo discreto e riservato pur essendo sposata con uno degli artisti più famosi ed amati della musica italiana. Bea non è presente nemmeno sui social, fatta eccezione per alcune fotografie che il marito condivide sulle sue pagine social. Durante la quarantena e il lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, la coppia ha trascorso tantissimo tempo insieme come ha raccontato Red Canzian: “con Bea, mia moglie, passeggiamo nel parco di casa dove ovviamente non incontriamo nessuno, se non qualche fagiano o qualche scoiattolo”. Sul passato sentimentale della moglie, l’artista dalle pagine de AltoAdige ha raccontato: “Bea era sposata e incinta di Philipp Mer, io ero ancora sposato con la mia prima moglie e con una figlia, Chiara. La cosa era molto complicata. Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci era l’unica cosa che potevamo fare”.



