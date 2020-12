Beatrix Niederwieser, moglie Red Canzian/ Più vicini dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio

Non è un periodo facile per Red Canzian. Sua moglie Beatrix Niederwieser, naturalmente, non gli fa mancare il sostegno e la sua vicinanza. Sono tempi molto duri soprattutto per la recente scomparsa di Stefano D’Orazio, grande amico e compagno d’avventura del cantante dei Pooh. Il sessantanovenne ha trascorso un compleanno davvero triste, dopo la notizia della morte dell’amico nonché storico batterista della band. Nella prima serata di Rai1, questa sera sabato 5 dicembre, la puntata speciale dedicata alla carriera di D’Orazio, con la messa in onda del concerto evento del 2016. Mentre Red Canzian non è riuscito a nascondere il dolore per la morte dell’amico, sua moglie Beatrix Niederwieser ha preferito mantenere per sé tutto il suo dolore, optando per il silenzio. A differenza del compagno non ama molto esporsi, soprattutto per quanto riguarda i social. Lui nel bene e nel male si conferma piuttosto attivo, lei continua a mantenere privato il suo account oscurandolo ai più curiosi.

Beatrix Niederwieser, moglie Red Canzian: la vicinanza al marito dopo la scomparsa di D’Orazio

Red Canzian ha sempre definito sua moglie Beatrix Niederwieser una musa ispiratrice. Forse è proprio così che la donna è riuscita conquistarlo, stimolando la sua creatività. Beatrix Niederwieser, tra le altre cose, ha studiato pianoforte e con la musica ha sempre sentito un certo feeling. Naturale che fosse così anche con Red Canzian, con cui ha vissuto da vicino il successo dei Pooh. Stasera, sabato 5 dicembre luglio 2020, la Rai omaggerà Stefano D’Orazio e i Pooh con una puntata speciale. Probabilmente Beatrix Niederwieser non sarà presente, ma di certo lo è stata in questo periodo complicato e doloroso per il marito Red Canzian. Non sorprende il suo apporto nella vita del martio, considerando il forte legame che li lega in maniera molto profonda da anni. Tra alti e bassi Beatrix Niederwieser è rimasta sempre molto vicina a Red Canzian.



© RIPRODUZIONE RISERVATA