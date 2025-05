Beatrix Niederwieser è la moglie di Red Canzian, il cantante conosciuto dal grande pubblico per essere uno dei componenti dei Pooh, una delle band più longeve della musica italiana. L’artista è sentimentalmente legato da tantissimi anni a Beatrix, una donna molto schiva e riservata che, nonostante la grande popolarità del marito, non è mai stata accecata dalle luci della ribalta. Anzi quando si sono conosciuti per la prima volta, Beatrice non sapeva neppure chi fossero i Pooh! A raccontare questo particolare è stato proprio Red Canzian in una intervista rilasciata a Il corriere della Sera in occasione dell’uscita del libro “Centoparole per raccontare una vita”.

“Ricordo il primo abbraccio di Bea, ci siamo incontrati per caso a Corvara trent’anni fa” – ha raccontato Red sulla moglie e compagna di vita. In quell’occasione entrambi erano impegnati con altre persone: Bea era sposata ed aspettava il primo figlio Phil, mentre Red era sposato con l’ex moglie Delia da cui ha avuto la figlia Chiara.

Red Canzian e l’amore per la moglie Beatrix Niederwieser: “aspettata per 10 anni”

Red Canzian dei Pooh ancora oggi ricorda il primo incontro con la moglie Beatrix Niederwieser. “Quando la proprietaria dell’albergo mi vide, corse a chiamarla: “Guarda Bea, c’è quello dei Pooh”, le disse” – ha raccontato il bassista che non ha mai dimenticato un particolare. Beatrice voltandosi disse alla proprietaria dell’albergo: “chi sono i Pooh?”. Nonostante la grande fama e popolarità dei Pooh, Bea non sapeva chi fossero e questo dettaglio ha fatto scattare qualcosa in Red al punto che ancora oggi sottolinea la cosa “era la sola italiana che non conosceva i Pooh”.

Sta di fatto che Beatrix con quella risposta ha lasciato il segno, visto che Red Canzian si è perdutamente innamorato di lei al punto da corteggiarla per dieci lunghi anni. “L’ho aspettata e così oggi Phil è anche figlio mio, così come Chiara, nata dal mio precedente matrimonio, è figlia sua” – ha detto Red che con la moglie Beatrix Niederwieser formano una bellissima famiglia allargata!