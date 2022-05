Beatrix Niedewieser, la moglie di Red Canzian/ Non è stato un colpo di fulmine

A differenza di quanto in molti potrebbero pensare, Red Canzian in gioventù ha avuto una vita sentimentale particolarmente tormentata. Il musicista, infatti, è stato legato a diverse donne celebri, tra cui spiccano Marcella Bella, Patty Bravo (ex anche di un altro storico componente del Pooh, Riccardo Fogli), Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. L’artista ha però fatto il grande passo solo due volte: nel 1986 con Delia Gualtiero, da cui ha avuto la sua unica figlia, Chiara, e nel 2000 con Beatrix Niedewieser.

La sua attuale consorte non rappresenta per lui solo una compagna di vita, ma è un sostegno importante anche sul piano professionale. E’ lei, infatti, a dirigere i suoi concerti, oltre a essersi occupata in prima persona dello spettacolo “Casanova Pop“, un progetto su cui è al lavoro da tempo. A questo collabora anche il figlio che la donna ha avuto da una precedente relazione, Philip.

Red Canzian e l’amore per la moglie Beatrix Niedewieser: un’unione anche professionale

Essersi conosciuti quando entrambi non erano più giovanissimi e avevano già figli nati da precedenti legami ha permesso a Red e Beatrix di vivere il loro rapporto con maggiore consapevolezza. E questo ha reso la loro sintonia ancora più forte. Determinanti per il loro primo incontro, avvenuto nella località montana di Corvara, sono stati amici comuni. Loro, infatti, erano convinti ben prima dei diretti interessati che tra loro sarebbe scoppiata la scintilla. Ed evidentemente avevano ragione.

Almeno inizialmente, però, non c’è stato un colpo di fulmine da parte di nessuno dei due. La coppia sa sostenersi reciprocamente sia a livello professionale sia nel privato, come è accaduto recentemente in occasione del lungo ricovero di Canzian a causa di una grave infezione. Lei, infatti, non lo ha mai lasciato solo: “Parlarti di lei è come parlarti di bricole, a lei mi aggrappo nei momenti difficili, quello che ha fatto lei è incredibile perché ho lasciato a lei ed ai miei figli l’onere pazzesco di mettere in scena Casanova – ha detto lui a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’ -. Mi sento in colpa per aver fatto vivere a lei ed ai miei figli quello che ho passato”.











