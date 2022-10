Beatriz Alvarez-Guerra, morta in incidente l’attrice spagnola/ Arrestato il fidanzato

Spagna in lutto dopo che è giunta la notizia della morte della giovane attrice Beatriz Alvarez-Guerra. La vittima aveva solo 28 anni ed è deceduta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal suo fidanzato. Secondo quanto riportato da vari quotidiani nelle ultime ore, a cominciare dal sito di Quotidiano Nazionale, l’episodio risalirebbe al pomeriggio di martedì scorso, quando il mezzo guidato da un ragazzo di 24 anni è finito nel fiume Almorfei, nella provincia di Pontevedra, nella costa ovest della Spagna, vicino al confine con il Portogallo.

Un volo di una decina di metri dopo che l’auto è fuoriuscita dalla sede stradale in un tratto con delle curve molto strette, e stando a quanto emerso pare che all’origine del “salto” vi sarebbe un errore del conducente. Questi è subito riuscito ad uscire dalla vettura, per poi cercare di estrarre dal mezzo la compagna, invano.

BEATRIZ ALVARÉZ-GUERRA, MORTA LA 28ENNE ATTRICE SPAGNOLO: FIDANZATO ARRESTATO

Ha quindi chiesto aiuto ad altri automobilisti che nel frattempo si erano fermati per prestare soccorso e che si sono tuffati nel fiume, ma ogni tentativo di liberare Beatriz Alvaréz-Guerra è stato vano e alla fine la ragazza è deceduta. In seguito sono giunti anche gli uomini del personale sanitario e i servizi di emergenza, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, che si trovava appunto ancora nell’abitacolo ma priva di vita.

Il conducente è risultato invece in buone condizioni, e quando è giunta la Guardia Civil è stato arrestato in quanto trovato sprovvisto della patente: dovrà ora rispondere di crimine contro la sicurezza e di omicidio colposo. La morte di Beatriz Alvaréz-Guerra ha letteralmente sconvolto la Spagna: l’interprete 28enne era molto famosa sul piccolo schermo e sui social, ed era ricordata in particolare per 10 Pelis, Anclados e diversi cortometraggi.

