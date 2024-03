Beatriz D’Orsi, chi è la corteggiatrice di Brando a Uomini e Donne/ Super favorita per la scelta

Chi è Beatriz D’Orsi, la corteggiatrice di Brando a Uomini e Donne

Beatriz D’Orsi, studentessa 25enne di Scienze Politiche, è una protagonista indiscussa del trono classico attualmente in onda. Dopo essere uscita, all’inizio del suo percorso da corteggiatrice, sia con Cristian Forti che con Brando, ha deciso di conoscere esclusivamente quest’ultimo. Il percorso con Brando, sin dall’inizio, è stato abbastanza litigioso. Più volte ha lasciato lo studio per poi tornare sui propri passi anche di fronte alle rassicurazioni del tronista che non ha mai nascosto di essere stato colpito subito dall’evidente bellezza di Beatriz.

Carattere forte e determinato, nel corso dei mesi di conoscenza con Brando, ha mostrato tutti i lati del suo carattere, sia positivi che negativi, puntualizzando su tutto ciò che non le andava bene. Nonostante tutto, però, Brando non l’ha mai eliminata anche se, nelle ultime puntate, ha ammesso di essere leggermente stanco del suo carattere.

Beatriz e l’ultimo messaggio per Brando a Uomini e Donne

Dopo mesi di litigi e critiche, Beatriz D’Orsi ha più volte chiesto a Brando di scegliere e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 12 marzo, di fronte ad un Brando pensieroso per la scelta di Raffaella che, dopo aver saputo della sua voglia di ballare proprio con Beatriz ha lasciato lo studio mandandolo a quel paese, ha perso la pazienza. “Se lei esce e va via, me ne vado anch’io. Brando è arrivato il momento della tua scelta, perché io non ho voglia di stare qua un altro mese e vedere la settimana prossima che vai da lei, la rincorri. Sono stufa di stare qua e aspettare un altro mese”, le parole di Beatriz.

Nonostante i continui litigi, il pubblico di Uomini e Donne è convinto che sceglierà proprio Beatriz a cui, a detta degli appassionati del dating show di canale 5, avrebbe dimostrato molto di più i propri sentimenti.













