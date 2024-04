Beatriz D’Orsi dopo la scelta a Uomini e Donne: “Brando? Sarà difficile dimenticarlo”/ “Ecco come sto oggi”

Beatriz D’Orsi rompe il silenzio dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne: “Come sto oggi”

La scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne è ricaduta su Raffaella Scuotto. La rivale Beatriz D’Orsi, che per molti era invece la favorita, ha lasciato lo studio in lacrime, visibilmente delusa dal finale di questo lungo percorso. Passato qualche tempo, l’ex corteggiatrice si è raccontata alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, ammettendo tutta la sua amarezza ma, al contempo, dicendosi pronta a voltare pagine.

“Sto bene. Evidentemente io e Brando non eravamo affini, ciò non vuol dire che io sia sbagliata o lui sia sbagliato: è questione di incompatibilità.” ha esordito Beatrice, che non ha rimpianti né rimorsi su quanto fatto per il tronista a Uomini e Donne, “Penso che se mi fossi comportata in maniera differente Brando non avrebbe avuto realmente l’opportunità di conoscermi: non sarei stata me stessa se avessi, ad esempio, controllato le mie reazioni.”

Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi racconta cos’è accaduto subito dopo la scelta

Beatriz D’Orsi non cambierebbe nulla, dunque, del suo percorso a Uomini e Donne, perché “Tutto quello che è accaduto in studio in questi mesi da parte mia è stato frutto delle mie esperienze e del mio passato.” L’ex corteggiatrice ha raccontato poi come ha trascorso la serata dopo l’amara scelta di Brando: “Sono arrivata a casa abbastanza tardi, ma per fortuna sono riuscita a vedere dei miei amici, che mi hanno portato hamburger e gelato, e a trascorrere del tempo con loro per svagarmi. È stata una serata abbastanza tranquilla. Nei giorni successivi alla scelta ho fatto mente locale, mi sono dedicata a un esame di auto-consapevolezza anche perché non credo ci sia molto da dire o confidare.”

Di certo il ricordo di Brando e dei sentimenti provati per lui, rimarrà a lungo nel suo cuore: “Il momento che non dimenticherò mai insieme a Brando? Non uno ma tantissimi e io, per fortuna o purtroppo, ho una buona memoria. Non sarà facile dimenticare quello che c’è stato…” ha concluso Beatriz.











