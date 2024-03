Beatriz D’Orsi nuova tronista di Uomini e Donne?/ L’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian avvistata in studio

Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi sarà una nuova tronista? Impazzano i rumors

Il Trono di Brando Ephrikian ad Uomini e Donne si è appena concluso, dopo un percorso lungo e tortuoso con la scelta di Raffaela Scuotto. La ragazza, incredula, ha risposto alla fatidica domanda con un ‘Si’ e tra i due è scattato un bacio. Delusa e amareggiata, ovviamente, è rimasta l’altra corteggiatrice, Beatriz D’Orsi che è scoppiata a piangere. Tuttavia per quest’ultima le porte del dating show condotto da Maria De Filippi potrebbero rimanere aperte.

Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi ed é polemica/ La svolta dell'ex Uomini e donne

Si vocifera sempre più insistentemente, infatti, che potesse essere Beatriz D’Orsi la nuova tronista di Uomini e Donne. La 25enne è stata una protagonista assoluta di questa stagione del dating show di Canale5. Gli scontri accessi con Tina Cipollari, le fughe dallo studio ed in generale tutto il suo percorso con Brando Ephrikian hanno fatto si che sul web iniziasse a circolare il rumors di una sua possibile promozione come nuova tronista. Del resto non sarebbe la prima volta che ad una corteggiatrice che non venga scelta venga proposto questo ruolo ed inoltre non è un mistero che Beatriz D’Orsi abbia conquistato la simpatia di Maria De Filippi.

The voice senior 2024, 5a puntata/ Diretta, concorrenti: Pino Maragno emozionato per la scelta di Clementino

Beatriz D’Orsi nuova tronista di Uomini e Donne: la giovane avvistata in studio

Ed a confermare le indiscrezioni che circolano sul web circa la possibilità che Beatriz D’Orsi sia la nuova tronista di Uomini e Donne è intervenuto anche il sito Coomingsoon.it che non solo ha rilanciato il rumors ma ha anche aggiunto un ulteriore dettaglio: Beatriz D’Orsi sarebbe stata avvistata di nuovo studio. Insomma non resta che attendere le nuove anticipazioni per saperne qualcosa di più.

E sempre per quanto riguarda i nuovi tronisti di Uomini e Donne è già stato presentato Daniele mentre Ida Platano continua il suo percorso tra alti e bassi. Riccardo Guarnieri è intervenuto direttamente per smentire le voci di un suo possibile ritorno in studio. Ed infine per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne al centro delle dinamiche continueranno ad esserci tutte le dame e i cavalieri da Gemma Galgani a Barbara De Santi da Ernesto Russo a Mario Cusitore.

Karina Cascella choc su Only Fans: "Si chiamavano zo*cole, ora sono digital creators"/ "Imparate un mestiere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA