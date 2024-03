Beatriz D’Orsi piange dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne/ L’amaro sfogo

Beatriz D’Orsi e le lacrime dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne

Beatriz D’Orsi ancora protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 27 marzo. Dopo aver dedicato la puntata di ieri alla scelta di Brando e Raffaella Scuotto, nella puntata odierna del dating show di canale 5, sarà mostrato il post scelta. Brando e Raffaella, dopo le emozioni vissute in studio, vivranno un momento speciale da soli grazie ad una sorpresa della redazione. Contemporaneamente, però, in camerino, Beatriz D’Orsi non riuscirà a trattenere le lacrime.

La corteggiatrice, prima ancora di scoprire il nome della scelta di Brando, in studio, si era lasciata andare alle lacrime ammettendo di aver saputo che non sarebbe stata lei la scelta e di averlo intuito da qualche settimana. Un momento emozionante che si è concluso con le belle parole che Beatriz ha speso per Brando che ha definito una piacevole scoperta e una bella persona.

Lo sfogo di Beatriz D’Orsi dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne

Durante l’ultimo saluto nello studio di Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi ha augurato buona fortuna a Brando consapevole di essere stata fortunata ad aver condiviso il percorso con lui. Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi? Subito dopo la scelta, Beatriz si è rifugiata in camerino lasciandosi andare alle lacrime.

Davanti alle telecamere di Uomini e Donne che, per mesi, ha ascoltato i suoi sfoghi, Beatriz si lascia andare alle prime dichiarazioni sulla scelta di Brando che pone fine anche al suo percorso da corteggiatrice.

