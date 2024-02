Beatriz D’Orsi piange per Brando a Uomini e Donne/ “Gli ho detto di andare da Raffaella ma…”

Beatriz D’Orsi e l’interesse per Brando a Uomini e Donne

Dopo aver vissuto un’esterna importante con Brando e averlo visto nella puntata di Uomini e Donne dell’1 febbraio, Beatriz, nella puntata del 2 febbraio, non trattiene le lacrime. Al termine della puntata trasmessa ieri, Raffaella Scuotto, dopo aver visto l’esterna di Brando e Beatriz e aver ascoltato le parole del tronista per la sua rivale, durante un ballo tra Brando e Beatriz, decide di lasciare silenziosamente lo studio. “Raffaella è andata via”, le parole dette da Maria De Filippi a Brando che decide così di raggiungerla per avere un chiarimento con lei.

Prima di lasciare lo studio, Brando ha cercato lo sguardo di Beatriz sperando di non dover andare nuovamente a recuperare anche lei. “Non vado via, tranquilla”, le parole di Beatriz che si accomoda al suo posto. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, però, arriva il colpo di scena.

Beatriz piange per Brando

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 febbraio, mentre Alessandro Vicinanza litigava con Ida Platano, Maria De Filippi si rende conto di una Beatriz D’Orsi in lacrime. “Gli ho detto di andare perché comunque sta facendo un percorso con due ragazze che gli piacciono, ma sto male”, dice Beatriz che, poi, decide di lasciare lo studio.

“Tanto non rientrerà“, dice riferendosi all’assenza di Brando in studio. Maria De Filippi, così, la congeda. “Grazie Maria, lo rivedrò domani”, aggiunge poi Beatriz mentre va via.











