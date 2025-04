Dopo un anno dalla fine del percorso di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, arriva una segnalazione che ha lasciato i fan sotto choc. A vuotare il sacco è stata Beatriz D’Orsi, che con una sorta di vendetta tardiva ha scelto di rompere il silenzio sui social rilasciando una dichiarazione decisamente conturbante, soprattutto per tutti quelli che si erano affezionati alla figura del tronista veneto, che poi aveva scelto Raffaella Scuotto alla fine di un lunghissimo percorso.

Ebbene, dopo tanto tempo l’ex corteggiatrice pubblica una storia su Instagram e arriva il caos: “Mi sono state riferite cose che non potevo ignorare come serate fatte di nascosto facendosi incappucciare e alcune di queste finite anche in compagnia di altre ragazze”. Così ha iniziato la milanese Beatriz D’Orsi, venuta a conoscenza di un retroscena sconcertante avvenuto durante la sua permanenza a Uomini e Donne. Poi continua così: “Tutto durante il periodo della nostra conoscenza, in cui pensavo ci fosse trasparenza e rispetto reciproco”. Beatriz D’Orsi tiene a precisare che le sue non sono supposizioni, ma che quello che sarebbe successo in barba al trono è stato spifferato da più fonti. Non solo, la corteggiatrice svela anche un altro retroscena.

Beatriz D’Orsi, ancora polemiche con Raffaella Scuotto: “Tenetemi fuori“

Beatriz D’Orsi, dopo circa un anno dalla fine del trono di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, racconta di aver ricevuto delle informazioni che l’hanno sconvolta. Alcune fonti hanno rivelato alla ragazza che ancora oggi l’ex tronista parla di lei: “Io che ero andata avanti con la mia vita, serenamente, mi sono ritrovata di nuovo tirata in mezzo”, spiega la ragazza, che gli consiglia di concentrarsi sulla sua relazione con Raffaella Scuotto e sull’avere rispetto. Al momento, ancora nessuna reazione da parte di Brando e Raffaella, ma molto probabilmente l’ex tronista si farà sentire per chiarire quanto è uscito.