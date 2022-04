Beatriz Marino concorrente dell’Isola dei Famosi 2022?/ Parte per Roger, ma…

Beatriz Marino all’Isola dei Famosi 2022 per l’ex fidanzato Roger Balduino

Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino, è stata ospite di Ilary Blasi nelle ultime due puntate dell’Isola dei Famosi 2022. In studio, Beatriz ha avuto la possibilità prima di parlare con Roger e poi con Estefania la quale ha spiegato di sapere tutto della storia tra Beatriz e Roger. Nonostante il doppio confronto, Beatriz continua ad avere ancora delle cose da dire all’ex fidanzato e così, Ilary Blasi, nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha offerto a Beatriz la possibilità di partire per l’Honduras per poter parlare con Roger guardandolo negli occhi.

Un’offerta che la Marino ha accettato immediatamente. Nel corso delle prossime puntate del reality show, Beatriz sbarcherà sull’Isola ritrovandosi faccia a faccia non solo con l’ex Roger, ma anche con Estefania. La sua permanenza, tuttavia, potrebbe durare più del previsto.

Beatriz Marino nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022? Spunta l’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, pare che la partenza di Beatriz Marino per l’Honduras non sia casuale. Secondo Deianira, Beatriz potrebbe restare in Honduras e diventare una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 formando così un triangolo amoroso sulla scia di quanto accaduto al Grande Fratello Vip 6 tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Come reagiranno, dunque, Roger ed Estefania di fronte all’arrivo di Beatriz?

Sicuramente, molto felici, potrebbero essere i single del gruppo ovvero Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi. Il figlio di Carmen Di Pietro e il fratello di Guendalina, con tanta voglia d’innamorarsi, non hanno ancora trovato l’amore: avranno un colpo di fulmine per Beatriz?

