Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino/ “Non mi cercare più”: è tutto finito?

Beatriz Marino pronta per il faccia a faccia con l’ex Roger Balduino

Il pubblico de “L’Isola dei Famosi” sta iniziando a conoscere Roger Balduino, modello brasiliano che quasi subito si è avvicinato a Estefania Bernal. I due, pur conoscendosi pochissimo, sembrano essere davvero affiatati, al punto tale che lei non ha esitato a dire di essere disposta a sposarsi con lui. A fare da ‘terzo incomodo’ tra loro, però, ci sta pensando Beatriz Marino, la ex del ragazzo con cui si era incontrato ben prima di partire per l’Honduras. Non solo: a detta di quanto sostiene lei, i due avrebbero parlato di rivedersi una volta concluso il reality.

Il faccia a faccia tra i due è però in realtà vicinissimo, visto che lei ha accettato di rivederlo su sollecitazione di Ilary Blasi. Come la prenderà Balduino? E quale sarà la reazione di Estefania, che si è detta sicura di questa nuova love story? Ne vedremo sicuramente delle belle.

Beatriz Marino e l’ultimatum all’ex fidanzato

“Se sei sicura che sceglierà te, ti mando in Honduras“, queste sono state le parole che in puntata Ilary ha rivolto a Beatriz, che ha accettato ben sicura della reazione che l’ex avrà non appena avrà modo di incontrarla. A differenza di Estefania, lei può vantare anche un ottimo rapporto con la famiglia di lui (figlio compreso) ed è convinta che lui non voglia allontanarla dalla sua vita tanto facilmente.

“Sei sicuro di quello che stai facendo lì’? – ha detto Beatriz Marino in collegamento -. Ho visto che hai già dimenticato tutto quello che mi hai detto prima di partire. Già so che quando uscirai tornerai da me, ma devi farmi il favore di dimenticarti il mio indirizzo. Divertiti. Io farò lo stesso a Milano. Io non ti riconosco, non mi cercare. Per me finisce qui”. E’ davvero tutto finito tra loro? Lo scopriremo presto. Lui intanto in risposta alle parole della giovane aveva fatto intendere che era stata lei in passato a raggiungerlo in Italia. Il loro incontro metterà in crisi la conoscenza con tra Roger ed Estefania?

