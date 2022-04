Beatriz Marino, ex fidanzata Roger Balduino/ Lui sta con Estefania, lei non molla…

Colpo di scena nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Torna in studio un ospite che qualche settimana fa ha scatenato un po’ di malumore in playa palapa: Beatriz Marino. Per chi non la conoscesse, si tratta dell’ex fidanzata di Roger Balduino, già, come detto, ospite di Ilary Blasi per un chiarimento con il modello. In quell’occasione, Beatriz ha spiegato di essere molto delusa da Roger che le aveva dichiarato amore poco prima di partire per l’Honduras ed era pronto a ripartire con la loro storia una volta tornato in Italia.

“Siamo stati fidanzati due anni, ci siamo lasciati l’anno scorso ma ci siamo risentiti a settembre con messaggi e parole importanti”, ha spiegato Beatriz, dicendosi poi molto delusa dal comportamento di Roger.

Beatriz Marino e Roger Balduino, nuovo confronto all’Isola dei Famosi?

Roger Balduino ha infatti dimenticato in poco tempo la promessa fatta a Beatriz Marino, sua ex fidanzata. Arrivato all’Isola dei Famosi ha infatti iniziato una storia d’amore con Estefania Bernal: “Ci sono rimasta male perché noi abbiamo parlato anche di futuro e poi vedo che bacia un’altra!” ha infatti dichiarato poi Beatriz in studio. Lui, d’altronde, durante il confronto ha tagliato corto, dicendo “Sono cose che succedono!”, lei però non sembra pronta a tagliare definitivamente il cordone. È per questo che nella puntata del 22 aprile, Beatriz fa il suo ritorno in studio all’Isola dei Famosi. Nuovo confronto in vista!

