Beatriz Marino, Isola dei Famosi 2022/ E’ davvero tutto finito con Roger?

In occasione dell’ultima puntata de “L’Isola dei famosi” è andato in scena il confronto a tre tra Roger Balduino, la sua ex Beatriz Marino e la concorrente con cui ha iniziato una love story in Honduras, Estefania Bernal. Il modello era chiamato a fare chiarezza sui suoi sentimenti: la sua ex fidanzata, infatti, era convinta che tra loro ci fossero questioni in sospeso da affrontare e che, una volta ritrovatisi faccia a faccia, lui non avrebbe resistito.

In realtà, però, non è andata esattamente come si aspettava la bella brasiliana. Lui, infatti, ha ammesso di non essere innamorato dell’argentina, ma di ritenere chiuso il discorso con lei. Non solo, il naufrago ha ammesso di ritenere dura questa esperienza e di renderla più leggera se può contare su un supporto importante, quello di Estefania appunto. Questa versione dei fatti, però, non ha certamente convinto tutti.

Beatriz Marino e Roger Balduino: cosa accadrà tra loro?

Le parole usate da Roger non hanno del tutto lasciato indifferente Vladimir Luxuria, una che finora ha dimostrato di non avere grandi peli sulla lingua quando si tratta di criticare l’operato dei concorrenti in Honduras. Non a caso, l’opinionista ha gradito l’eliminazione a furor di popolo (è tornato in realtà a Playa Sgamada) di Clemente Russo, che non si sta dimostrando certamente sportivo.

Balduino, infatti, ha alla fine ammesso di non essere innamorato né di Beatriz né di Estefania, come se volesse tenere entrambe le porte aperte. E non è escluso che possa esserci un nuovo colpo di scena a reality finito. Anche gli altri concorrenti, infatti, hanno notato come lui guardi con occhi diversi la sua ex e non quella che dovrebbe essere la sua attuale fidanzata. Si prospetta quindi un clamoroso ritorno di fiamma tra poche settimane?

