Beatriz Marino/ L’ex di Roger Balduino mente? Ancora dubbi all’Isola: “Preparato…”

Beatriz Marino, è davvero finita con Roger Balduino? Ancora dubbi all’Isola dei Famosi

Avrebbe dovuto essere una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, invece Beatriz Marino è già rientrata in Italia e si prepara a tornare nello studio di Canale 5. Pare che la sua partecipazione sia saltata a causa di un problema di salute non grave e non specificato però da Ilary Blasi. Beatriz ha comunque avuto modo di avere un confronto diretto sia con l’ex fidanzato Roger Balduino, sia con la sua attuale fiamma Estefania Bernal.

Marco Cucolo Vs Roger all'Isola "Mi hai tradito due volte"/ Lory 'divide' i due amici

Dopo qualche tentennamento, il modello brasiliano ha ammesso di provare affetto per Beatriz, che è stata la sua storia d’amore più importante, ma che adesso per lui è solo un’amica. Lei ha ricambiato questi sentimenti e ha lasciato la palapa, pronta a tornare in Italia. Eppure in Honduras i dubbi sulla coppia continuano.

Estefania gela Roger all'Isola "Biglietto romantico? Tanto da chiarire"/ "Ho saputo cose..."

Beatriz e Roger hanno mentito? La teoria di Edoardo Tavassi

Chi alimenta i dubbi su Beatriz e Roger è Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha ammesso di non credere alla storia d’amore con Estefania e ai compagni d’avventura ha espresso la sua teoria a riguardo: “Roger aveva questa ragazza di nome Bea, a Milano. Lui le dice ‘Io vado a fare L’isola e vado da single, ci sarà qualche ragazza che mi piace, mi faccio la storia. Tu a un certo punto farai quella a cui dà fastidio, perché io ti avevo detto terminate cose e ti avevo fatto credere che una volta tornato saremmo stati insieme’. – e ancora – Lui fa la storia con Estefania, Beatriz fa l’arrabbiata in studio e giustamente le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Non ho detto che era tutto preparato, ma è plausibile, potrebbe essere così. Secondo una buona percentuale potrebbe essere così, tutto torna. Poi lei ha detto che voleva farsi vedere, voleva lavorare, lui le vuole bene e la vuole aiutare.” ha concluso.

Roger corrompe dottore all'Isola "Voleva mandare un messaggio a Estefania"/ Blasi lo becca "Infrazione!"

