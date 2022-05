Beatriz Marino, Roger Balduino confessa: “sei la fidanzata che ho amato più di tutte”/ Estefana superata?

Beatriz Marino, la ex fidanzata di Roger Balduino, è sbarcata a L’Isola dei Famosi 2022. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, la bellissima modella è arrivata in Honduras per un doppio confronto. Prima con la rivale Estefania e poi con l’ex fidanzato Roger. Beatriz parlando con Roger ha sottolineato di essere molto arrabbiata e risentita per il comportamento del naufrago che, una volta arrivato sull’isola, si è legato alla modella argentina Estefania. Dal canto suo però Roger si è difeso dicendole: “è vero, ero innamorato, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme”. Non solo, Roger ha fatto una confessione choc: “non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te. Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te”.

Le parole di Roger hanno chiaramente lasciato intendere che potrebbe ancora succedere qualcosa con Beatriz che ha definito “la fidanzata che ho amato più di tutte”. Parole importanti che non sono passate inosservate al pubblico né tantomeno agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Beatriz a L’Isola dei Famosi 2022 per riconquistare Roger

Sta di fatto che l’arrivo di Beatriz Marino a L’Isola dei Famosi 2022 ha creato non poca confusione a Roger. Il naufrago, infatti, dopo aver rivelato in diretta di non essere innamorato di Estefania non ha nascosto di vivere un momento di grande indecisione. La produzione del programma, infatti, ha deciso di far restare Beatriz per diversi giorni sull’isola e la sua presenza ha mandato in crisi il naufrago. In spiaggia tutti i naufraghi hanno cercato di indagare se tra i due ci sia ancora un sentimento. Guendalina Tavassi, infatti, rivolgendosi a Roger ha chiesto: “se ti dicessero di scegliere tra Beatriz ed Estefania, cosa faresti?” con il naufrago che ha risposto: “ci devo pensare”.

Non solo, poco dopo Nicolas Vaporidis gli ha domandato: “se frequentasse qualcuno qui saresti geloso?” e lui ha replicato: “si, ho bisogno di pensare, non so chi sceglierei tra Bea ed Estefania”. La crisi è servita!

