Beatriz Marino, scontro con Roger dopo proposta di matrimonio di Estefania?/ All’Isola dei Famosi…

Beatriz Marino, scontro con Roger all’Isola dei Famosi ?

Scontro all’Isola dei Famosi tra Beatriz Marino e Roger nel corso della puntata in onda questa sera? Nel corso del daytime del 28 aprile, Estefania ha parlato del suo rapporto con Roger parlando anche di matrimonio e ammettendo di essere sicurissima del suo rapporto con il modello che, nelle scorse puntate, ha avuto modo di parlare con l’ex fidanzata Beatriz, a cui, Ilary Blasi, ha proposto di partire per l’Honduras per parlare di persona con l’ex fidanzata. Beatriz aveva accettato, ma prima di scoprire della proposta di matrimonio. Le parole importanti di Estefania spingeranno Beatriz a cambiare idea preferendo rinunciare e lasciando che Roger vada avanti con la sua vita accanto ad Estefania?

Nello studio di Milano dell’Isola dei Famosi, Beatriz si è mostrata forte e determinata e, soprattutto, convinta di poter riconquistare Roger. Non si sa se l’arrivo di Beatriz in Honduras ci sarà questa sera, ma i fan del reality aspettano con ansia di vedere il triangolo isolano che Ilary Blasi ha voluto a tutti i costi.

Beatriz Marino tra Roger ed Estefania

Estefania, dall’Honduras, non ha mostrato dubbi e tentennamenti sulla sua storia con Roger nata sull’Isola dei Famosi 2022. Di fronte alle dichiarazioni di Beatriz Marino, infatti, Estefania ha spiegato di essere a conoscenza di tutti i dettagli della vita di Roger, compresa la storia con Beatriz che sarebbe finita poco prima della partenza con l’Honduras.

La parola “matrimonio” pronunciata dalla naufraga sta facendo sognare i fan della coppia del reality, ma dall’altra parte, ci sono quelli che non credono all’amore nato tra Estefania e Roger e sono sicuri che l’arrivo di Beatriz farà saltare tutti gli equilibri. Sarà davvero così o la proposta di matrimonio di Estefania porterà a nuovi risvolti?

