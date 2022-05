Beatriz vs Estefania: faccia a faccia sull’Isola/ “Non sono pazza”, “Chiamiamo Roger”

E faccia a faccia fu all‘Isola dei Famosi 2022. Beatriz Marino raggiunge Estefania in Honduras, per riprendere il discorso che avevano cominciato alcune settimane fa attraverso il collegamento da studio. “Non sono una pazza, ma sono qui per raccontarti la mia storia e dirti cosa è successo veramente”, le prime parole dell‘ex fidanzata di Roger Balduino. “Se penso ancora che Beatriz voglia farsi pubblicità? Sicuramente la ascolterò perché se è venuta fin qui in Honduras avrà i suoi motivi. Vediamo cosa ha da dirmi e forse invitiamo Roger a parlare con noi”, dice Estefania.

Estefania Bernal eliminata all'Isola dei Famosi/ Bacio di Giuda a Nicolas. E Roger...

Beatriz affronta Estefania all’Isola dei Famosi, la nuova fiamma di Roger: “Chiamiamolo”

Beatriz è un fiume in piena e vuole spiegare il suo punto di vista su Roger ad Estephania. “Roger mi ha scritto una lettera d’amore e mi disse che dopo sua mamma ero la donna che amavo di più al mondo. Non son qui per fare problemi, non ho nulla contro di te. Ma Roger continua a dire un sacco di bugie. Noi ci siamo lasciati, ma aveva una collana coi nostri nomi con scritto per sempre insieme”. “La capisco, ma non penso lui finga con me. Certo è che mi dispiace. Non posso fare niente purtroppo”, risponde Beatriz.

LEGGI ANCHE:

Estefania Bernal si scaglia contro Beatriz: "Fai parte del passato di Roger..."/ Oggi lo scontro in diretta?Estefania proposta di matrimonio a Roger all'Isola/ "Pronta ad una vita con lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA