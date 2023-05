Beautiful a Roma con Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi/ Anticipazioni: sfilata…

Beautiful anticipazioni: Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi nel cast

Le riprese delle nuove puntate di Beautiful sono in corso a Roma. Nella capitale sono presenti gli attori che fanno parte del cast fisso e che interpretano i personaggi che, da più di trent’anni, hanno conquistato il cuore del pubblico italiano come Brooke, Ridge, Steffy, Hope e Logan. Come sempre, anche stavolta, Beautiful, girando in Italia, ha scelto di avere nel cast delle nuove puntate anche personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Stavolta, la scelta è ricaduta su Ginevra Lamborghini che, sul proprio profilo Instagram si è mostrata in compagnia di Jacqueline MacInnes Wood che nella soap opera americana interpreta Steffy Forrester e Jasmine Carrisi. Dopo i rumors sulla presenza della Lamborghini e della figlia di Albano e Loredana Lecciso, la conferma è arrivata con l’inizio delle riprese. Cosa accadrà, dunque, nelle puntate di Beautiful girate in Italia?

Beautiful: anticipazioni sulle puntate italiane

Ginevra Lamborghini, nelle puntate di Beautiful girate in Italia, interpreta una PR internazionale della Forrester Creation, il marchio di moda della famiglia Forrester. La scena con Ginevra Lamborghini protagonista dovrebbe essere stata girata in Piazza Navona dove si svolgerà una sfilata che avrà come protagonista anche Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso, infatti, dovrebbe interpretare una modella.

Nelle puntate italiane ci sarà anche una terza rappresentante dell’Italia. Come fa sapere Radio Deejay, infatti, ci sarà Annalia Venezia di Buonasera Deejay che interpreta e stessa ovvero un’esperta di gossip. “È stata dura, ma non ho sbagliato. Brooke (Katherine Kelly Lang, ndr) è più bella dal vivo”, ha scritto Annalia Venezia su Instagram.

