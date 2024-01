Beautiful, addio di Taylor Hayes tra liti e minacce/ In quale puntata Krista Allen lascia e perché

Beautiful anticipazioni: Taylor Hayes dirà addio tra liti, segreti e minacce di morte

Quello che nelle scorse settimane era solo un’indiscrezione adesso è diventata certezza: il personaggio di Taylor Hayes (Krista Allen) lascerà Beautiful. A fornire dettagli sui motivi dell’addio, le dichiarazioni dell’attrice e gli spoiler sulla trama è il sito di Fanpage.it che svela anche come la psichiatra Taylor Hayes lascerà Beautiful. Nelle puntate andate in onda a nevembre in U.S.A che verranno trasmesse da noi più avanti, le ultime scene che vedono protagonista Taylor saranno a dir poco movimentate e ricche di colpi di scena.

Dalle anticipazioni americane delle prossime puntate di Beautiful si scopre che Taylor avrà una lite furiosa con la rivelare storica Brooke in cui interverrà prontamente Ridge per cercare di mediare tra le due donne. Il motivo della rabbia della psichiatra sarà la scoperta che durante la sua assenza, Ridge e Brooke non si sono preoccupati di metterla al corrente su importanti dettagli che riguardano Steffy, Thomas e Hope. Steffy si scontrerà con Sheila fino ad arrivare alle mani. A questo punto Taylor si recherà da Sheila e la informerà che il giorno della resa dei conti arriverà presto, prima di concludere il tutto con la minaccia di morte. Insomma, una fine al cardiopalma e ricca di pathos.

Taylor Haynes lascia Beautiful: perché l’attrice Krista Allen ha detto addio

Nelle scorse settimane in un’intervista rilasciata a Deadline Krista Allen ha anticipato perché Taylor dirà addio a Beautiful. È stata una scelta dei produttori motivata dal fatto che “il personaggio di Taylor Hayes non è più necessario nella trama di Beautiful” e per questo il contratto dell’attrice è stato rescisso prima della fine dei tre anni previsti. Tuttavia, l’agente della Allen ha rivelato che in seguito gli sceneggiatori, forse consapevoli dell’importanza dello storico personaggio di Taylor, l’hanno richiamata per girare nuove scene ma lei ha rifiutato.

Tutto ciò lascia presupporre che forse l’addio di Taylor a Beautiful non sarà definitivo ma più avanti potrebbe tornare. La dottoressa Haynes è presenta nella storia soap statunitense sin dalla sua prima puntata. Inzialmente per molti anni ha avuto il volto dell’attrice Hunter Tylo per poi essere impersonata da Krista Allen a partire dal 2021. Quest’ultima, sempre nella stessa ntervista, ha confidato la sua speranza di un ritorno in futuro di Taylor Haynes a Beautiful: “Non ho idea se cercheranno un’altra attrice per questo ruolo, ma lo spero. Penso che Taylor sia necessaria nella trama. Ogni volta che è stata via a lungo, gli spettatori hanno sentito la sua mancanza.”











