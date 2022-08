Beautiful/ Anticipazioni 1 agosto 2022: per Liam ore contate prima dell’arresto..

Beautiful, anticipazioni puntata 1 agosto 2022: Liam sta per confessare l’omicidio di Vinny…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 1 agosto 2022 rivelano che Thomas racconta a Ridge e Brooke la spiacevole conversazione avuta con Bill. Il miliardario si è dimostrato molto spregevole nei confronti di Vinny, e ovviamente lo stilista, essendo suo amico, non lo ha perdonato. Poi, Brooke rende felice il marito quando ammette di iniziare a fidarsi di nuovo di Thomas, apprezzando i cambiamenti che ha fatto.

Nervoso per l’imminente decisione di Liam, Bill si mostra sempre più impaziente con Wyatt, alimentando i sospetti di quest’ultimo. Intanto, Liam e Hope affrontano ancora l’argomento confessione: lui sembra aver ormai deciso, mentre la moglie, con l’avvicinarsi del momento, mostra dei ripensamenti… Infine, quando Thomas porta a casa della coppia Douglas, Liam si commuove sapendo che potrebbe essere l’ultimo incontro prima di essere arrestato. Il giovane Spencer rimane colpito dall’amore che lo stilista prova per il figlio, ma anche per Beth e Hope.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Hope e Liam devono decidere cosa fare

Nelle precedenti puntate di Beautiful, rattristati all’idea che ci sia la possibilità di essere separati per anni, Hope e Liam passano un’ultima notte insieme prima di decidere cosa fare. Alla fine la coppia ha deciso che il giovane Spencer dovrà costituirsi e confessare tutta la verità sulla morte di Vinny. Per entrambi è un grande rischio, ma Hope sa che Liam non può continuare a vivere col senso di colpa. Quindi lo esorta non dimenticare che lui è una brava persona.

Intanto, Shauna parla con Quinn e Carter: il segreto sulla notte che loro due hanno passato insieme deve rimanere tale. Entrambi giurano di non svelare a nessuno quanto successo: si porteranno il ricordo fino alla tomba. Carter ribadisce di amare Zoe e di volerla sposare, Quinn promette di mantenere accesa la sua fiamma con Eric per non mettere in pericolo il suo matrimonio.

