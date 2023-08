Beautiful/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Steffy è in partenza, ultimo saluto a Liam

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 1° agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 1° agosto ci svelano che Liam viene informato da Steffy di essere in partenza; dopo aver salutato Hope, lo Spencer si precipita da lei per avere chiarimenti. Rimasta sola, la Logan riceve la visita di Thomas, al quale spiega la situazione. Il giovane Forrester non è sorpreso, sa benissimo che non appena sua sorella chiama Liam, lui corre subito in suo soccorso. Intanto, Taylor e Ridge fanno le ultime raccomandazioni a Steffy, e lei conferma che li chiamerà non appena sarà atterrata. Una volta sola, la giovane vedova ripensa alla proposta di matrimonio di Finn, alla nascita di Hayes e al loro matrimonio. In quel momento entra Liam che nota i bagagli e ha la conferma che la sua ex moglie è in partenza.

Ridge e Taylor si chiedono se Liam comprenderà le ragioni di Steffy. La ragazza vuole partire per un po’ insieme ai bambini per lasciarsi alle spalle tutto il dolore per la perdita di Finn. Hope cerca di capire per quale motivo la sorellastra voglia andare fuori città per un po’ quando ha la sua famiglia lì pronta a sostenerla. Thomas le fa notare che c’è anche una casa piena di ricordi di Finn. Sua sorella Steffy avrà bisogno di crearsi una nuova vita senza suo marito. Thomas ricorda com’è stato quando Caroline è morta e come Hope è poi entrata nella sua vita, ricoprendo il ruolo di madre per Douglas. La Logan rinnova il suo amore per il bambino, al che Thomas risponde dichiarandole i suoi sentimenti.

Beautiful, anticipazioni puntata 1° agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy spiega a Liam di aver bisogno di andare fuori città per un po’. Finn se n’è andato e non tornerà mai più. Per lei è difficile andare avanti, per questo motivo deve cambiare aria. Lo Spencer alla fine comprende le sue motivazioni e l’abbraccia, augurandole di trovare un po’ di serenità. Steffy piange sulla sua spalla: Finn è morto, e ora deve affrontare tutto questo da sola. La giovane non sa ancora che il marito in realtà è in coma, tenuto in vita da Li, la quale spera che prima o poi suo figlio possa tornare cosciente…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Taylor decidono di mettere da parte le loro tensioni dopo la tragedia che ha colpito Steffy. Mentre Liam continua a passare del tempo a casa dell’ex moglie per supportarla dopo la perdita del marito, scopriamo che Finn non è morto, ma è in fase di incoscienza: Li lo ha salvato e ha deciso di prendersi cura di lui, nella speranza che un giorno possa risvegliarsi. Nessuno sa che Finn è ancora vivo. Steffy vorrebbe organizzare una veglia funebre per il marito, ma Li appare fin da subito incerta e rifiuta qualunque proposta.

Carter dice a Quinn che tornerà insieme a Paris sperando così di dimenticarsi di lei. Donna è disposta a rinunciare ad Eric se lui è ancora insicuro sul loro rapporto. Steffy accetta il consiglio dei genitori e si prepara a lasciare Los Angeles per un po’ insieme ai bambini.











