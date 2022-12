Beautiful/ Anticipazioni 1° dicembre: Finn prende una decisione e caccia Sheila!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 1° dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 1° dicembre ci svelano che Paris dice a Zende di aver deciso di non vivere più insieme a Steffy e Finn, senza però specificare il motivo, ovvero di essersi presa una cotta per il medico. Nella casa sulla scogliera, Steffy e Sheila stanno per arrivare alle mani, quando interviene Finn, sorpreso di vedere sua madre, di nuovo. Il medico viene ben presto coinvolto nella loro discussione, costringendolo a prendere le parti di sua moglie. Sheila insiste di essere una persona diversa e non è il mostro che Steffy afferma di essere – tutto ciò che vuole è che suo figlio le dia la possibilità di dimostrarlo. Finn ammette che vorrebbe crederle, ma non cambia il fatto che starà sempre dalla parte di Steffy. Poi accompagna sua madre alla porta e le manda via. Sheila è furiosa.

Beautiful/ Anticipazioni 30 novembre: Quinn e Carter pregano Justin di non dire nulla

Justin è ancora da Quinn e Carter, e questi ultimi stanno cercando di convincerlo a non rivelare nulla a Ridge. Ne va della reputazione di Eric. Inoltre è una questione personale che riguarda solo tre persone, nessun altro deve saperlo. Soprattutto Ridge.

Beautiful, anticipazioni puntata 1° dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Justin non sembra essersi lasciato convincere dalle suppliche di Quinn e Carter, quindi torna alla Forrester Creations per affrontare Ridge. Qui, lo stilista lo interroga per sapere se ha scoperto qualcosa sulla Fuller. Alla fine, dopo tanta esitazione, l’avvocato confessa tutto a un Ridge e una Brooke increduli: quando è entrato nel loft di Carter, ha trovato quest’ultimo e Quinn insieme, in procinto di fare l’amore in camera da letto. Nel frattempo, Carter e Quinn sono preoccupati per quanto Justin dirà a Ridge; l’avvocato insiste che avrebbe dovuto fermare lo scagnozzo di Bill, ma entrambi sanno che ormai è troppo tardi per agire.

Beautiful/ Anticipazioni 29 novembre: Sheila ci riprova e minaccia Steffy

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila cerca di convincere Steffy di essere cambiata, ma la giovane non vuole darle ragione e la blocca nel suo tentativo di dirigersi verso la stanza di Hayes e le lancia un avvertimento. Nel frattempo, Ridge è ansioso; Justin non gli ha fatto ancora sapere nulla, e si agita pensando a dove potrebbe trovarsi Quinn, a cosa stia facendo e soprattutto con chi potrebbe essere. Ridge ha i suoi sospetti ma spera di sbagliarsi per il bene di suo padre. In quel momento entra in ufficio proprio Eric che domanda a lui e Katie di cosa stiano discutendo. Suo figlio comincia a lamentarsi del fatto che Quinn esca senza di lui, e poi gli domanda del loro accordo.

Beautiful/ Anticipazioni 28 novembre: Justin sorprende Quinn e Carter insieme!

Dopo essere stati colti sul fatto, Quinn e Carter implorano Justin di non riferire nulla a Ridge. L’avvocato di Bill si dice incredulo all’idea che Eric stia incoraggiando sua moglie a fare sesso con un altro. Quinn insiste che sta dicendo la verità, suo marito lo ha deciso perché pensa che sia l’unica situazione per salvare il loro matrimonio. La Fuller gli spiega che inizialmente hanno rifiutato la strana richiesta di Eric, ma lui li ha convinti poi ad accettare. Carter spiega che, in parole povere, Eric ha deciso di mettere i bisogni di sua moglie prima dei suoi. I due cercano di far capire a Justin che se questo segreto venisse fuori, sarebbe davvero umiliante per Eric…

