Beautiful / Anticipazioni 1 giugno: Liam vuole Wyatt testimone delle sue nozze

Cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Beautiful che andrà in onda oggi? Nelle anticipazioni di sabato 1 giugno 2019, il pubblico assisterà ancora a Liam chiedere un’altra volta a Wyatt di fargli da testimone. Nel frattempo Hope invita Steffy al suo matrimonio. La Forrester è decisamente turbata da questo particolare invito ma comunque accetta lo stesso. Guardiamo insieme, cosa confidano le trame del nuovo episodio che andrà in onda a partire dalle 13.45 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset subito dopo il telegiornale dell’ora di pranzo. Liam ha pienamente dimostrato di non portare rancore nei confronti di suo fratello. L’affetto tra i due è sempre più forte, da quando Wyatt ha confidato tutta la verità su Bill. E’ naturale però, che il più piccolo di casa Spencer, ha costruito non poco trambusto nella vita di Liam e Hope. Pensandoci però, le sue azioni sarebbero nate a fin di bene, semplicemente per l’affetto nutrito nei confronti della sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni e trame 1 giugno

Le anticipazioni di Beautiful, procedono con Liam, sicuro di volere il fratello minore al suo fianco. Per questo motivo, gli ha proposto anche di fargli da testimone, per la seconda volta nella sua vita. Il matrimonio con Hope si celebrerà senza particolari intoppi? Se Wyatt starà pacificamente al fianco degli sposi, tutto andrà per il verso giusto. Del resto, questo per lui, deve essere l’unico posto possibile per stare bene. Questo particolare affetto, sembra contagiare anche le sorellastre Forrester. Il gesto toccante di Steffy è esemplare anche perché, ha rinunciato al suo amore per dare un futuro sereno a sua figlia e al piccolo di Hope che sta arrivando. La Logan colpita dal gesto, si convince che Steffy dovrà essere presente alla sua cerimonia. La Forrester si stupisce e rimanendo senza parole accetta volentieri il suo inedito invito. Hope inoltre, le conferma di volere anche sua madre Taylor tra i suoi ospiti del matrimonio. L’appuntamento con le nuove trame di Beautiful, è quindi rinnovato per oggi, sabato 1 giugno a partire dalle 13.40 su Canale 5.

