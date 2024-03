Beautiful/ Anticipazioni 1 marzo 2024: Hope fa una scoperta inquietante nell’ufficio di Thomas

Beautiful, dove eravamo rimasti: Hope e la dichiarazione su Thomas

Nuovo appuntamento con Beautiful, oggi pomeriggio, su Canale 5. Nella puntata andata in onda ieri, Brooke ha avuto modo di confidarsi con Liam sulla delicata situazione che riguarda Hope. Entrambi sono infatti preoccupati per la ragazza, e convinti che Thomas la stia manipolando e stia sfruttando al meglio la situazione di Douglas a suo vantaggio, per portare la stessa Hope al suo fianco. Inoltre, Brooke e Liam si meravigliano del fatto che Taylor, Thomas e Steffy abbiano portato via Ridge alla Logan in tempi record.

Liam, inoltre, assicura a Brooke che cercherà di tenere sotto controllo la situazione legata a Thomas, affinché il giovane Forrester non si avvicini a Hope. La situazione, dopo le dichiarazioni della giovane Logan sullo stilista, definito attraente dopo averlo trovato semi nudo nel suo ufficio, potrebbe infatti sfuggire di mano. Il confronto tra i due torna poi sul delicato rapporto tra Brooke e Ridge: entrambi, infatti, non si capacitano di come il Forrester abbia deciso di lasciare la Logan e tornare con Taylor.

Beautiful torna con una nuova puntata su Canale 5 oggi pomeriggio, venerdì 1 marzo 2024, come sempre alle ore 13.45. Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Hope deve fare i conti con le fissazioni di Thomas, ormai convinto che lei sia innamorato di lui dopo i commenti sul suo aspetto fisico. La Logan cercherà di fargli capire che non può avere alcuna chance, ma le intenzioni dello stilista sono ben altre.

In particolare, Hope capirà che la situazione le è sfuggita di mano quando farà un’inquietante scoperta sul Forrester. Nel suo ufficio, infatti, troverà un oggetto molto strano, un manichino che assomiglia molto a lei. Quando gli chiederà spiegazioni, Thomas dirà che non ne era a conoscenza e che non sa come possa essere finito nel suo ufficio. Intanto Steffy si ritroverà faccia a faccia con Brooke e la accuserà di aver mandato in frantumi il rapporto tra lei e Ridge. La Forrester la affronterà dicendole che il suo matrimonio era arrivato al capolinea.

