Beautiful/ Anticipazioni 1° marzo: Steffy e Thomas vedono Ridge e Taylor che…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 1° marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 1° marzo ci svelano che Taylor e Ridge continuano a parlare della loro famiglia e di quante cose siano cambiate da quando la donna è stata via. Si soffermano sui figli; Ridge ammette di essere stato molto preoccupato per Thomas, specialmente per via della sua ossessione per Hope. Alla Forrester, Steffy ha appena rivelato a suo fratello che la mamma è tornata. La giovane immagina di vedere Taylor insieme ai suoi figli e pensa che sia bello ritrovarsi tutti insieme, dopo tanti anni di separazione. Thomas è felice di riavere sua madre in città perché l’ha aiutato molto a guarire dai suoi problemi, ma si dispiace pensando che, al contrario, la donna non sia riuscita a superare alcune questioni di cuore; Thomas e Steffy concordano sul fatto che, in un certo senso, la loro mamma ami ancora il loro papà.

Beautiful/ Anticipazioni 28 febbraio: Ridge e Taylor, momento di tenerezza...

Deacon, intanto viene accolto da Hope allo chalet, e i due scoprono di avere un’altra cosa in comune: la passione per le arti marziali. Intanto, Taylor confessa a Ridge di non voler causare problemi tra lui e Brooke, però gli offre il suo sostegno sulla questione di Deacon. I due si abbracciano, condividendo un altro momento di tenerezza. E proprio in quel momento arrivano Steffy e Thomas…

Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio: il ritorno inaspettato di Taylor...

Beautiful, anticipazioni puntata 1° marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy e Thomas interrompono l’abbraccio dei loro genitori per unirsi a loro: la famiglia Forrester è di nuovo insieme. Taylor è sorpresa nell’apprendere che Hope abbia ancora la custodia legale su Douglas, considerando quanto sta bene Thomas, e gli ricorda che suo figlio non è un Logan, è un Forrester. Steffy sostiene sua madre, mentre il fratello difende Hope per aver riempito un vuoto nella vita di Douglas. Le sarà per sempre grato, ed ha senso che Douglas stia con Hope e si sia affezionato a lei dopo tutto questo tempo.

Beautiful/ Anticipazioni 24 febbraio: anche Bill appoggia Liam contro Deacon!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge va a trovare sua figlia Steffy, dove, però, vi trova a sorpresa Taylor, la sua ex moglie! La donna si era in precedenza incontrata con Steffy, che in quel momento sta dicendo al fratello Thomas che la loro madre è tornata in città. Brooke, invece, si confida con Katie a proposito del suo matrimonio con Ridge: il loro rapporto è in crisi per la questione di Deacon, tornato per recuperare il rapporto con la figlia Hope. Intanto Ridge e Taylor cominciano a recuperare il tempo perso, raccontandosi cos’è successo in tutti questi anni quando la donna è stata lontana da casa…











