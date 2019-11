Beautiful/ Anticipazioni 1 novembre, Steffy attacca Liam: “Hope non doveva sapere!”

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 NOVEMBRE

Nella puntata di oggi, 1 novembre, di Beautiful, dopo essere intervenuta con decisione nella discussione tra la madre e Taylor, quest’ultima supplica Brroke di non sporgere denuncia nei suoi confronti. Brooke, tuttavia non è sicura che omettere di denunciare Taylor sia opportuno e pur di non farlo lei direttamente chiede a Bill di parlare con la polizia e raccontare la verità sullo sparo. Nel frattempo Steffy giura a Liam che Taylor non è affatto un pericolo e lo invita a non fare nulla nei confronti della madre. Zoe vede il padre, il quale le rivela che ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per avere la possibilità di recuperare i loro rapporti. Le novità non mancheranno perché sarà proprio con il suo arrivo che si aprirà una storyline che ci terrà compagnia in inverno e che travolgerà la famiglia dei Forrester e degli Spencer.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Come consuetudine vuole, prima di rivedere cosa sia successo nella puntata di ieri di Beautiful, è bene fare un breve riepilogo delle puntate precedenti.

Steffy stanca di tenere per sè un segreto che ormai la affligge decide di condividerlo con il padre Ridge. Ridge venuto a conoscenza di quanto commesso dall’ex moglie Taylor decide di parlare con lei: ormai sa benissimo che è stata lei ad attentare alla vita di Bill con un colpo di pistola. Confrontandosi faccia a faccia con la madre, Steffy giura alla madre di non essere stata molestata da Bill. Ridge abbraccia Taylor e con affetto le giura che Brooke non svelerà il suo segreto alla polizia. Tuttavia Brooke mantiene la parla solo in parte, in quanto poco dopo rivela a Bill la verità sulla sparatoria. Nella puntata di oggi protagonista è Hope, il suo amore per Liam.

Hope vede la madre Brooke discutere animatamente con Taylor e decide di intervenire. Il suo intervento sgancia una bomba Hope vuole che Taylor si faccia da parte ovvero lasci la città il prima possibile. Dopo l’animato dibattito Brooke torna da Ridge a cui manifesta un suo ulteriore incubo ossia che Hayes possa in qualche modo risultare pericolosa ed attentate alla vita della figlia Hope e della figlia che aspetta. Ridge, però, contro ogni aspettativa di Brooke difende Taylor. Steffy ha paura che Hope possa vendicarsi della madre è rivelare il suo segreto ossia che dietro lo sparo a Bill vi è la mano di Taylor. Sul finale un nuovo arrivo a Los Angeles: il padre di Zoe.

