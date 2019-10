Beautiful/ Anticipazioni 1 ottobre: Bill sta tramando qualcosa contro Ridge?

Anche oggi, martedì 1 ottobre, Beautiful torna ad appassionare il pubblico di Canale 5 con le intricate vicende dei suoi protagonisti. Prima di scoprire le anticipazioni del nuovo episodio della soap opera americana, rivediamo quanto successo ieri. In ospedale tutti fanno il tifo per Bill. Perfino Ridge e Throne gli dicono che sarebbero felici di vederlo tornare in mezzo a loro. Anche se tutto sembra dimostrare l’estraneità della famiglia Forrester all’incidente di Bill, il detective Sanchez e Brooke non ne sono completamente convinti. In particolare Brooke sorveglia l’ex marito costantemente. In un momento di commozione Brooke parlando con Bill ripercorre tutti i momenti felici della loro vita passata insieme e gli prende una mano. Ascoltando le parole della ex moglie Bill riapre gli occhi. Il magnete confessa a Justin che la sua storia con Brooke non è ancora finita, mentre Ridge è sempre più convinto che Bill usi la sua generosità per poter tornare con la donna. Ridge si arrabbia quando trova nella borsa della moglie il ciondolo dell’editore e, in un impeto di rabbia, lo rompe. Bill dichiara di essere caduto accidentalmente, scagionando Ridge. Spencer sembra davvero cambiato, ma Ridge e Eric sono convinti che dietro il suo altruismo vi sia il solo intento di riprendersi Brooke. E il piano di Bill sembra funzionare alla perfezione…

Beuatiful, anticipazioni puntata 1 ottobre

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, martedì 1 ottobre, Pam fa visita a Quinn per dirle che non ammette nessun rifiuto per le sue nozze. Quinn d’altro canto le comunica che ha già dato il suo permesso, anche se alla fine nascerà una nuova discussione tra le due. Ridge intanto si reca da solo in ospedale a far visita a Bill. Vuole chiarirgli che Brooke è off limits. Il magnate dopo averlo lasciato parlare sorride di quella insicurezza che si sta impossessando dell’eterno rivale. Lo stilista è però sicuro che Bill stia cercando di manipolare la Logan per riprendersela. Anche Eric, il padre di Ridge, è sempre più convinto che il cambiamento di Bill racchiuda un secondo fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA