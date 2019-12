Beautiful/ Anticipazioni 10 dicembre: Hope e Liam sconvolti, Beth è morta per…

Beautiful, anticipazioni dell’episodio del 10 Dicembre

Nella puntata di Beautiful del 10 Dicembre, Hope sarà disperata. La ragazza continuerà a pensare che se non fosse partita per Catalina, la sua bambina sarebbe sopravvissuta. La giovane Forrester non riuscirà ancora a credere alla morte della figlia, in quanto lei ha affrontato il parto, dando il massimo. La ragazza pensava che, dopo l’arrivo di Liam in ospedale, tutto sarebbe andato bene. E invece la coppia sta vivendo il peggior incubo che possa esistere per due genitori, dato che Beth è morta. Alla Sharpe e al giovane Spencer non resterà allora che salutare per sempre il corpo senza vita della loro bellissima piccina. Intanto, Brooke tenterà di parlare di nuovo con Reese, per capire cosa ha causato la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Le parole del ginecologo, però, non riusciranno a chiarire i dubbi della donna.

Successivamente, la Logan si recherà dalla figlia e cercherà di consolarla. Hope infatti è infinitamente triste e non riesce a smettere di piangere.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope e Liam, prima di tuffarsi nell’avventura genitoriale, avevano pensato di concedersi un ultimo viaggio d’amore. I ragazzi sarebbero dovuti partire insieme per Catalina. All’ultimo momento, però, il giovane Spencer è stato costretto a rimandare momentaneamente la partenza con la moglie per restare accanto a Steffy e alla figlia Kelly, alle prese con un problema di salute facilmente risolvibile. Nel frattempo, Hope è partita per l’isola di Catalina da sola e, appena giunta a destinazione, ha incominciato ad avvertire delle forti contrazioni. La donna ha chiamato allora il marito, avvertendolo del fatto che il suo parto era iniziato. Liam ha cercato di partire per Catalina, ma tutti i voli per l’isola erano stati cancellati per il forte vento. Alla fine il ragazzo, però, è riuscito a raggiungere la moglie con un aereo privato. Infine, Hope è stata ricoverata in una clinica e, con l’aiuto del dottor Reese, ha partorito. Beth, purtroppo, è nata morta! Hope ha abbracciato per l’ultima volta la sua bambina nata morta. La ragazza e Liam, sotto choc, non sono ancora riusciti a capire cosa sia successo alla loro piccola. Nel frattempo, Ridge, Brooke e Bill, giunti a Catalina, si sono recati subito in clinica, senza essere ancora a conoscenza della tragedia appena successa alla loro nipotina. Nel momento in cui sono arrivati in ospedale, invece di rallegrarsi per la nascita di Beth, hanno subito fatto i conti con il dramma. Liam, infatti, ha comunicato a Brooke, a Ridge e al padre, che sua figlia è nata morta. La piccola Beth non c’è più! Sconvolti dalla tragica notizia, i nonni di Beth cercno di scoprire cosa sia accaduto andando a parlare con Reese, il ginecologo che ha assistito al parto di Hope.

© RIPRODUZIONE RISERVATA