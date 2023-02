Beautiful/ Anticipazioni 10 febbraio: Finn, presa di posizione contro Jack

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 febbraio ci svelano che Zende pensa a quanto sia fortunato ad avere Paris nella sua vita perché dopo la fine del suo matrimonio non credeva di innamorarsi di nuovo. Carter si confida con lui e gli spiega come ci siano stati molti drammi nella sua vita negli ultimi mesi, ma fortunatamente ne sta uscendo bene e sta andando avanti con ottimismo. Nello stesso momento, Paris deve ancora riprendersi dalla dichiarazione di Thomas, che si dice disponibile qualora lei decidesse di non impegnarsi seriamente con Zende. Paris, però, pensa che dovrebbero restare amici perché, pur ammettendo i suoi pregi, lei è impegnata con suo cugino. La ragazza gli dice che non ne parlerà a Zende; non vuole che le cose siano imbarazzanti al lavoro o con loro che condividono un appartamento. A quel punto Thomas annuncia di aver preso una decisione: se ne andrà. Non ha ancora comprato una casa, ma si trasferirà in una bella stanza d’albergo. Paris si incolpa perché adesso le cose saranno imbarazzanti, ma Thomas le risponde che per lui è giunto il momento di andare avanti.

Beautiful, anticipazioni puntata 10 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Finn prende una posizione e si schiera con sua madre, accusando suo padre di avergli mentito per tutta la sua vita. Jack cerca di scusarsi, ammettendo di aver commesso degli errori quando era giovane, ma adesso ha lui e Li, che sono la cosa più importante per lui. Anche Li si scaglia contro di lui, rinfacciandogli di averla tradita e di non aver mai detto nulla per tutti questi anni. La donna poi gli dice che preferisce non vederlo più, e che non sa se tornerà in albergo con lui. Finn chiede a Jack di rispettare i desideri di Li e lo accusa di aver complottato con Sheila alle loro spalle.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Li e Jack dichiarano a Finn di conoscere suo padre naturale: ce l’ha proprio di fronte! Il medico ci pensa un attimo e poi realizza che si tratta proprio di Jack. Steffy è quella più sconvolta perché capisce subito che Jack ha avuto una relazione con Sheila in passato. Finn è scioccato e accusa suo padre di avergli mentito da sempre. Intanto, Carter mette in guardia Zende: Thomas è affascinante e potrebbe mettere gli occhi addosso a Paris, ma il giovane stilista è positivo e crede fermamente nell’amore che lo lega alla sua ragazza. In quel momento, Thomas sta confessando a Paris di avere un certo interesse nei suoi confronti.

