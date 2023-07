Beautiful/ Anticipazioni 10 luglio 2023: Sheila confessa ma accusa Steffy!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 luglio ci svelano che Steffy grida a Sheila di ricordare tutto e ora ne è sicura: è stata lei ad uccidere Finn, è un’assassina e merita solo di stare in prigione. Nel frattempo, Brooke e Hope ricevono la visita di Deacon, il quale dice loro di avere notizie incredibili: sembra che Taylor abbia invitato Sheila ufficialmente ad entrare a far parte della loro famiglia. Tant’è che Steffy vuole che la Carter passi del tempo con il piccolo Hayes! Intanto, in casa della vedova di Finn si sta consumando una tragedia. Sheila non può credere che Taylor l’abbia ingannata in quel modo tenendole una trappola e continua a ribadire la sua innocenza: è la madre di Finn, lo amava con tutta la sua vita. Come avrebbe potuto anche solo pensare di fargli del male?

Beautiful/ Anticipazioni 7 luglio 2023: Quinn chiama Eric mentre lui è con Donna!

Ridge reagisce male e chiede a Sheila se sta dicendo che Steffy è una bugiarda, perché in quel caso potrebbe finire peggio per lei. La Carter cerca di rigirare la questione a suo vantaggio. Se davvero avesse sparato a Finn, ferendolo a morte, per quale motivo si sarebbe precipita in ospedale, arrivando anche a fornire una testimonianza al vice capo Baker?

Beautiful/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Steffy giura vendetta a Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata 10 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, con le sue parole, Sheila vuol far credere a Taylor e Ridge che Steffy potrebbe non aver ricordato proprio tutto della notte della sparatoria, e che magari la sua memoria le fa brutti scherzi. Anzi, la Carter punta il dito contro Steffy: lei era lì, sa cos’è successo, e ora sta dando una versione distorta della realtà. Ridge avverte Steffy che Sheila sta cercando di confonderla. La Carter tenta di portare Taylor dalla sua parte, spiegandole che la mente di sua figlia, per tentare di rimuovere il trauma, sta confondendo i fatti. E la dottoressa lancia uno sguardo incerto verso Steffy…

Beautiful/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Steffy ricorda tutto, è stata Sheila a uccidere Finn!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, una visita di Sheila fa in modo che Steffy cominci pian piano a ricordare i fatti della notte della sparatoria. E giunge alla conclusione che è stata proprio sua suocera a uccidere Finn! Taylor e Ridge sono cauti, ma la loro figlia insiste di esserne sicura. Piuttosto che chiamare la polizia, la giovane Forrester vorrebbe affrontare sua suocera. Così, seppur titubante, Taylor invita Sheila a casa loro con la scusa di onorare la memoria di Finn. Sheila, inconsapevole di tutto, è felice e accetta più che volentieri.

Nel frattempo, Quinn fa un regalo speciale a Eric per cronometrare i battiti del cuore ed avere quindi sotto controllo la sua salute. La Fuller è ignara che il marito la sta tradendo con Donna, e che usa la scusa del pickleball per andare da lei…

© RIPRODUZIONE RISERVATA