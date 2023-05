Beautiful/ Anticipazioni 10 maggio: Deacon si dichiara a Brooke!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 maggio ci svelano che Steffy e Finn parlano di come Taylor abbia portato un cambiamento positivo nelle loro vite. Hope teme di aver peggiorato le cose chiedendo a suo padre di parlare con Ridge, per questo motivo decide di affrontare il diretto interessato. La giovane Logan incita il patrigno a lottare per sua madre e per il suo matrimonio. Ridge si chiede se lei e Deacon si siano alleati per chiedergli la stessa cosa. Hope si scusa perché si sente in parte responsabile per ciò che è successo: non avrebbe mai dovuto lasciare che il suo bisogno di riallacciare un rapporto con suo padre avesse un impatto negativo sul suo matrimonio. Brooke ama Ridge e non avrebbe mai baciato Deacon quella notte se fosse stata sobria. Hope lo incoraggia a guardarsi dentro e trovare il coraggio di perdonarla.

Beautiful/ Anticipazioni 9 maggio: Brooke, l'avvertimento a Taylor su Ridge!

Deacon arriva a casa di Brooke e le dice che gli dispiace perché è consapevole di aver messo in grave crisi il suo matrimonio, ma allo stesso tempo ritiene che Ridge sia troppo duro con lei. La Logan sente che tutto il suo mondo le sta crollando addosso e non riesce ancora a capire come abbia potuto tradire suo marito in questo modo. Deacon pensa che Ridge dovrebbe fare l’uomo e sistemare le cose con sua moglie piuttosto che correre da Taylor. Brooke ammette che la situazione la infastidisce molto. Deacon cerca un approccio con lei; vuole che lo riconosca per l’uomo che è diventato.

Beautiful/ Anticipazioni 8 maggio: Deacon accetta le richieste di Hope ma...

Beautiful, anticipazioni puntata 10 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon chiede a Brooke fino a quanto ancora potrà inseguire questo “destino” con Ridge. Ha bisogno di un uomo che la veda davvero per la donna che è, e quell’uomo è proprio davanti a lei. Deacon la esorta a ripensare ai tempi in cui erano felici insieme, e le rinnova il suo sostegno: non la lascerà mai, qualunque cosa accada. Brooke, pur sapendo il momento di crisi con Ridge, capisce che amerà sempre suo marito. Lei e Deacon saranno sempre legati per via della loro figlia, ma Ridge è la sua anima gemella; il suo destino. Rimasta sola, Brooke continua a tormentarsi e chiedersi per quale motivo abbia ceduto quella notte, iniziando a bere…

Beautiful/ Anticipazioni 5 maggio: Sheila ha vinto, Brooke disperata

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge lascia Brooke e si toglie la fede nuziale. Sheila è dalla parte di Taylor, e nel profondo è quasi fermamente convinta che il suo piano di far crollare Brooke, portandola ad avere una ricaduta a Capodanno, abbia funzionato. Hope cerca di spingere suo padre a scusarsi con Ridge per essersi presi a pugni, e poi vuole anche convincerlo a tornare con Brooke affinché il matrimonio di sua madre sia salvo. Intanto, Sheila e Brooke discutono tra loro accusandosi l’un l’altra per il passato. La Carter ritiene che la Logan sia l’unica responsabile per il fallimento del suo matrimonio. Nel frattempo, Paris e Carter cedono alla passione. Taylor e Brooke si incontrano e si rinfacciano a vicenda tutte le cose passate; poi la Logan l’avverte: deve lasciare in pace suo marito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA