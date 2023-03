Beautiful/ Anticipazioni 10 marzo: Brooke e Taylor amiche come le loro figlie?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 marzo ci svelano che conversando con Taylor, Brooke si dice sollevata che da quando Steffy è riuscita ad andare avanti con la sua vita sposando Finn, Hope è finalmente felice con Liam. La Logan è tuttavia incerta: crede che la sua ex rivale ce l’abbia ancora con lei, e si chiede se sia possibile essere amiche dopo tutti questi anni passati a contendersi lo stesso uomo. Alla Forrester Creations, Steffy chiede a suo padre se ha mai pensato a come sarebbe stata la sua vita se avesse fatto una scelta diversa, stando con Taylor invece che con Brooke…

Beautiful/ Anticipazioni 9 marzo: Brooke e Taylor, confronto tra ex rivali

Quest’ultima intanto propone a Taylor di tornare ad essere amiche, o almeno provarci, lasciandosi alle spalle la loro rivalità. Brooke non pensa possa essere difficile, e fa l’esempio delle loro rispettive figlie: da quando Hope sta con Liam, e Steffy ha trovato Finn, le due sorellastre vanno molto più d’accordo. Le due donne parlano poi di Deacon, di quanto sia importante la presenza di un padre nella vita di sua figlia, e poi entrambe ricordano Stephanie Forrester, e di come non sopportava Brooke nei primi tempi in cui stava con Ridge.

Beautiful/ Anticipazioni 8 marzo: Taylor ama ancora Ridge, arriva la confessione

Beautiful, anticipazioni puntata 10 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila incita Deacon a non rinunciare a Brooke, anzi: il ritorno di Taylor potrebbe essere la chiave a spingerlo verso la donna che ha sempre amato. I due pensano al fatto che si stanno avvicinando le vacanze natalizie, e che Sheila vuole assolutamente passarle con suo figlio. Nonostante le beffe di Deacon, la Carter manda un messaggio a Finn dicendogli che vorrebbe vederlo durante queste vacanze. In quel momento, il dottore è con Steffy e riceve proprio quel messaggio da sua madre…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor è tornata e si è riunita con Ridge e i figli. Dopo essersi informata su quello che è accaduto negli ultimi tempi, la psichiatra è decisa a restare in città per stare accanto alla sua famiglia. Allo stesso modo, Brooke è determinata sempre di più ad appoggiare Hope dopo aver visto lei e suo padre Deacon legati da una passione in comune: le arti marziali. Quando Ridge apprende quello che è successo, si scaglia contro Brooke e torna con prepotenza a ribadire il suo pensiero: Deacon è un pericolo pubblico e deve essere allontanato dalla famiglia.

Beautiful/ Anticipazioni 7 marzo: Ridge ha esagerato, Brooke è in lacrime...

Senza essere visti, Hope e Deacon assistono alla litigata tra la coppia. Taylor confessa a Ridge di amarlo ancora. Brooke dice a Katie di non essere preoccupata per il ritorno della sua ex rivale in città perché crede che il suo matrimonio sarà forte abbastanza. Più tardi, Brooke si incontra finalmente con Taylor e le due parlano del loro passato, quando si contendevano Ridge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA