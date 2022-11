Beautiful/ Anticipazioni 10 novembre: Sheila finge di avere un altro malore

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 10 novembre, ci svelano che in ospedale, Steffy continua a schernire Sheila, ma quest’ultima insiste sul fatto che farà parte della vita di suo figlio, e non c’è nulla che lei possa fare per impedirlo. Nel corridoio, Paris sostiene di nuovo Finn che ha dovuto vedere la sua madre naturale avere un malore davanti a lui. Il dottore si sente in colpa per quello che è successo poiché le stava dicendo di uscire, ma Paris gli ricorda che non è stato lui a invitarla a casa. Poi, Paris lo abbraccia di nuovo, facendogli sapere che se vuole sfogarsi, lei è lì per lui.

Sheila insiste sul fatto che stava per lasciare la città quando Finn ha risposto al suo messaggio, inviandole l’emoji del cuore. Steffy sostiene che non prova nulla. Sheila fa notare che oggi suo figlio è venuto in suo aiuto e si è preso cura di lei, questo le dice più di quanto qualsiasi testo possa mai fare.

Nella puntata di oggi di Beautiful, rimasti soli, Carter chiede a Quinn come sta. L’ultima volta che sono stati insieme, ha avuto la sensazione che stesse succedendo qualcosa. Le assicura che dopo tutto quello che hanno passato, lei può parlargli. Carter le ricorda quanto la ama e che le manca molto. L’avvocato è sicuro che la donna sia felice di essere tornata con Eric, ma sa che c’è qualcos’altro sotto. Quinn dice che vuole parlare con Carter ma non può. Gli assicura che Eric la ama e glielo dice ogni giorno. I due non sanno che Eric li sta ascoltando di nascosto.

In ospedale, Steffy e Sheila stanno ancora litigando su Finn. Senza farsi vedere, quando la Forrester si volta, la Carter riesce a manomettere i macchinari in ospedale, facendo in modo che i suoi valori si alterino. Sheila quindi inveisce contro Steffy e fa scattare l’allarme. Finn si precipita al fianco di sua madre, che la vede in uno stato di ansia – in realtà, la diabolica donna sta fingendo di star male. Di nuovo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris raggiunge Finn in ospedale per offrirgli il suo supporto. Lui la ringrazia, mentre lei presume che sua moglie non gli stia dando molto supporto in questo momento delicato. Intanto, rimasta sola con Sheila, Steffy la incita a smettere con la sua recita perché sa che sta fingendo; la donna non sta realmente male. La Forrester poi scherza sul fatto che la sua laurea in infermieristica le sia tornata utile poiché sa bene come comportarsi in questi casi. Sheila continua a fingersi addormentata, ma dentro di sé pensa a come la giovane Forrester sia implacabile come sua nonna e decide che farà di tutto per farla tacere. Sheila fa quindi finta di svegliarsi e le chiede chi sia; Steffy non le crede, poi le offre dell’acqua, aiutandola a bere con una cannuccia, mentre continua a dirle di fermarsi qui con questa sceneggiata.

