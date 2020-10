Beautiful/ Anticipazioni 10 ottobre 2020: la promessa di Hope a Steffy…

Nella puntata di sabato 10 ottobre di “Beautiful” Steffy finalmente capisce che la situazione richiede un atto di coraggio: per il bene di Beth è giusto che la bambina ritorni a casa con la sua vera madre la sera stessa. Per tale motivo acconsente a lasciarla andare, pur se con grandissima sofferenza. Intanto Sally è sempre più incredula per la conversazione che sta conducendo con Wyatt: questi le chiede di perdonarlo sia per essere stato così duro con lei sia per il fatto di essersi rifatto tanto velocemente una vita fidanzandosi con Flo. Proprio la Fulton si introduce nel frattempo di nascosto a casa di Hope, nella speranza di poter parlare con la cugina e chiederle perdono. La reazione della Logan, inaspettatamente, è invece molto dura: non solo non vuole parlare con lei ma la caccia anche da casa sua dicendole che non ha intenzione di avere più a che fare con una persona che ha permesso che soffrisse tanto senza far nulla per far emergere la verità tempo addietro.

“BEAUTIFUL”, DOVE ERAVAMO RIMASTI…

Steffy è molto scossa e prova a dire a Hope non solo che si può trovare una soluzione legale che sistemi tutto ma anche che la bambina ha conosciuto solo lei come madre e non è giusto che la piccola le venga strappata via. In seguito la donna si appella a Liam dicendogli che fino a quel momento sono stati una famiglia, loro due e le bambine, e non può aver dimenticato tutto così velocemente. Di fronte a questa presa di posizione il rampollo della famiglia Spencer è senza parole perché si sente in colpa nei confronti della ragazza e non vorrebbe farla soffrire: tuttavia sa che la cosa più giusta per tutti è che Beth torni immediatamente a casa con loro per stare con la vera famiglia. Mentre i tre discutono in modo concitato, ecco però che arrivano Brooke e Ridge ed entrambi si schierano con la propria figlia.

Ridge dà man forte a Steffy e propone che ci sia un periodo di transizione che porti gradualmente la piccola Beth fuori dalla casa e dalla famiglia che ha sempre conosciuto; dall’altro lato Brooke non è d’accordo e pensa che sua figlia abbia già sofferto troppo e sia arrivato finalmente il momento per lei di rimettere assieme la famiglia. In questo battibecco è però Hope a prendere la decisione finale: Steffy resterà per sempre nella vita di Beth, la aiuterà a crescere e Kelly sarà comunque sua sorella, dato che è la figlia legittima dello stesso padre. Beth, però, quella sera stessa tornerà a casa con lei e con Liam, senza ulteriori discussioni.

Negli uffici della Forrester intanto Wyatt non vorrebbe raccontare la storia dello scambio di culle a Sally ma le dice che sono successe molte cose, che tuttavia non può ancora raccontare, facendogli capire di essere stato troppo duro nel giudicare l’ex fidanzata e che quello che lei gli ha nascosto era nulla rispetto a quello che ha fatto Flo. Ovviamente la Spectra non si accontenta di questa semplice spiegazione: la donna vuole sapere innanzitutto cosa ha fatto Flo e poi se quello che lei sta percependo sia la verità, ossia che Spencer stia di fatto strisciando di nuovo ai suoi piedi dopo che la sua storia da favola con la fidanzatina della scuola è saltata. Wyatt, allora, messo alle strette inizia a raccontare tutto: dai problemi di denaro di Reese fino all’idea di scambiare la bambina morta di un’altra donna con quella di Hope, parlando pure del coinvolgimento di Flo. Sally è davvero sconvolta anche se non riesce a capire quale sia il motivo per il quale una ragazza come la Fulton, sveglia e intelligente, si sia prestata ad un gioco del genere senza fare domande.

