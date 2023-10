Beautiful/ Anticipazioni 10 ottobre 2023: Finn sfida Sheila, Ridge e Taylor in partenza…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 10 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 ottobre ci svelano che Bill vorrebbe iniziare una conversazione con Li per incoraggiare la donna, ora finalmente ripulita e sistemata, a parlare di suo figlio. Tuttavia, non appena la dottoressa intuisce il tipo di dialogo che avverrà, reagisce in maniera improvvisa. Liam arriva a casa del padre ed è stupito quando apprende che Li ha una camera tutta sua. Bill gli spiega che l’ha trovata in pessime condizioni, quindi ha deciso di aiutarla. Nel frattempo, Ridge è in partenza insieme a Taylor: i due hanno deciso di andare a trovare Steffy a Montecarlo.

Prima, però, la dottoressa ne parla con Deacon. Quest’ultimo crede che lei abbia solo paura che Ridge la lasci da sola in questo momento così delicato, e che lo faccia nello stesso modo in cui ha fatto con Brooke quando lei gli si è avvicinata troppo. Inoltre, le ricorda che Ridge è tornato a vivere con sua moglie, quindi non capisce perché continui ad interessarsi alla sua vita.

Beautiful, anticipazioni puntata 10 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila continua a ribadire il suo amore per Finn, al che lui la sfida a dimostrarglielo: se ci tiene davvero, dovrebbe lasciarlo andare libero di tornare dalla sua famiglia. Liam è ancora sorpreso dalla buona azione compiuta dal padre, poiché di solito non fa mai nulla di altruistico se non per il proprio tornaconto. Come quando fece una donazione alla Forrester Creations solo per attaccare Ridge. Stavolta, però, è diverso. Bill sente che Li ha molto da raccontare su di sé, quindi è pronto ad aiutarla con ogni mezzo possibile. Liam scherza sul fatto che abbia sentito una certa connessione con lei. Li, senza essere vista, ascolta la conversazione tra padre e figlio…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn apprende da Sheila che sua madre è morta dopo un incidente in auto ed è finita nella baia. In realtà, scopriamo che Li è viva, ed è stata trovata da Bill in un angolo della strada, in condizioni pietose e in visibile stato di shock. Lo Spencer ha deciso di portarla a casa sua per offrirle tutte le cure possibili. Il gesto altruistico di Bill stupisce molto Liam e Wyatt. Taylor e Ridge sono sconvolti nel sapere che Steffy sta seguendo una terapia psichiatra per cercare di superare il lutto per la morte di Finn, e capiscono che la figlia non si è mai ripresa dal drammatico evento. Per questo motivo decidono, di comune accordo, di andarla a trovare a Montecarlo, per offrirle tutto l’aiuto possibile. Deacon, intanto, accorcia le distanze con Taylor.











