Beautiful/ Anticipazioni 11 agosto 2023: Li e Sheila, resa dei conti in prigione

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’11 agosto ci svelano che Carter decide di ripiegare su Paris perché non può avere Quinn, ma quest’ultima ritiene sia una pessima idea. Nello stesso istante, Paris si scusa con Zende: sua madre non dovrebbe intromettersi dei loro affari in questo modo. Grace rischia solo di peggiorare la situazione, quindi la ragazza la invita ad andarsene per il bene di tutti. In prigione, Sheila riceve la visita a sorpresa di Li, che è furiosa. Il confronto tra le due donne si concentrata sulla perdita di Finn. La Carter non riesce a convivere col dolore di averlo ucciso, mentre Li la umilia, dicendole che è solamente egoista. Sapeva che Shiela era malata, ma non pensava minimamente che sarebbe arrivata a sparare a suo figlio. Al padre di suo nipote.

Beautiful/ Anticipazioni 10 agosto 2023: Brooke è convinta che Ridge tornerà a casa

Alla Forrester, Quinn sa che Carter non è davvero innamorato di Paris, quindi non avrebbe senso tornare insieme a lei. Oltretutto teme che i Forrester non lo perdoneranno per aver rubato la ragazza di Zende. Carter sente che sarebbe fortunato a stare con Paris e avverte Quinn di non stare lì, sapendo cosa prova per lei, e dirgli con chi può stare. Quinn odia vederlo così. L’avvocato è felice per lei, che sta insieme a un uomo fantastico come Eric, ma è consapevole di aver bisogno di andare avanti con la sua vita.

Beautiful/ Anticipazioni 9 agosto 2023: Brooke ha deciso, Deacon la supplica di cambiare idea

Beautiful, anticipazioni puntata 11 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, in prigione, Sheila insiste con Li che uccidere Finn è stato un terribile incidente. Non riesce a dormire la notte sapendo di aver tolto la vita a suo figlio. Li sottolinea che farebbe di tutto per Finn, quindi non si lascia intimorire da Shiela e non le mostra alcuna compassione. Alla Forrester, intanto, Carter fa la sua scelta: con un bacio torna da Paris, mentre Grace li osserva da dietro la porta dell’ufficio e fa una smorfia di dissenso…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Taylor passano del tempo insieme, il che dà fastidio a Brooke perché vorrebbe che il marito tornasse a casa. Deacon cerca di convincere la Logan che il Forrester la deluderà ancora una volta; ecco perché si merita di stare con un uomo che la ami davvero e che la metta al centro del suo universo, proprio come lui. Eric e Donna continuano a vedersi di nascosto, mentre Quinn si preoccupa per lo stato di salute di suo marito. Nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, rispetta comunque la sua decisione di concentrarsi sul suo matrimonio: per questo motivo ritiene sia giusto per lui tornare da Paris, nel tentativo di non pensare a Quinn.

Beautiful/ Anticipazioni 8 agosto 2023: Eric, una decisione che spiazza Donna

Brooke tenta, ancora una volta, di convincere Ridge a tornare a casa. Poi, la Logan bandisce Deacon da casa sua: se vuole avere un rapporto con Hope, potrà farlo fuori da villa Forrester.











© RIPRODUZIONE RISERVATA