Beautiful/ Anticipazioni 11 dicembre: Hope disperata, come reagirà a questa morte?

Beautiful, anticipazioni dell’episodio dell’11 Dicembre

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 11 dicembre, assisteremo al fatto che Brooke cercherà di consolare Hope. La giovane Sharpe, infatti, è distrutta dal dolore e non riesce a smetterla di piangere. Hope starà ancora sotto choc e nessuno sarà in grado di farla tranquillizzare. La ragazza, infatti, immaginava di poter abbracciare la sua prima figlia e di far ritorno a Los Angeles con la piccola, ma le cose non sono andate come desiderava la donna. Reese continuerà a spiegare a Hope e a Liam che Beth non è riuscita a sopravvivere, in quanto c’è stato il distacco della placenta nelle fasi finali del parto. Ma i ragazzi non saranno in grado di comprendere come mai sia potuta accadere questa immane tragedia che li sta distruggendo. Brooke proverà a dare forza alla figlia e a farla reagire. Per Liam e Hope, infatti, arriverà il momento di fare ritorno nella loro casa di Los Angeles, ma purtroppo non sarà affatto semplice, in quanto la povera Beth non c’è più!

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Beautiful del 10 dicembre, si vede che Brooke e Ridge riescono finalmente a partire per Catalina. Una volta atterrati sull’isola, i due raggiungono subito la clinica in cui si trovano Liam e Hope. La coppia è impaziente di stringere tra le braccia la loro piccola nipotina. Non appena Ridge e Brooke arrivano in ospedale, chiedono immediatamente a Reese di poter vedere Beth. Il padre di Zoe Cunningham, quindi, dice ai due coniugi che la nipote purtroppo è morta, dopo essere venuta alla luce. La coppia rimane quindi sconvolta nell’aver appreso questa tragica notizia. Nel frattempo, Liam e Hope non riescono proprio ad accettare che la loro piccola sia volata in cielo. I due stanno vivendo un momento difficilissimo e l’unica cosa che continuano a fare è quella di abbracciare il corpo senza vita di Beth. Brooke, ad un certo punto, si reca di nuovo da Reese per chiarire i suoi dubbi. Il ginecologo, allora, le dice che Beth è morta, poiché c’è stato il distacco della placenta nell’ultima fase del parto. Nei precedenti episodi della soap opera di Beautiful, è accaduto che Hope ha scelto di passare con il marito gli ultimi giorni di gravidanza lontano da Los Angeles. La ragazza ha prenotato una bellissima suite, per prepararsi a trascorrere una romantica luna di miele con Liam. Prima della partenza con la moglie, però, il giovane Spencer ha dovuto trattenersi a Los Angeles per portare Kelly dal pediatra insieme con Steffy. Hope, quindi, ha raggiunto Catalina da sola, consapevole del fatto che il marito sarebbe andato da lei il prima possibile. Dopo aver saputo che Kelly non aveva nulla di grave, Liam ha scoperto di non poter raggiungere presto la giovane Sharpe, dato che tutti i voli per l’isola, in cui si trovava la ragazza, erano stati annullati. Nel frattempo, Hope ha iniziato ad avere delle forti contrazioni ed è stata trasferita in una clinica, dove Reese si è impegnato ad assisterla per il parto. Successivamente, Liam è arrivato finalmente a Catalina, grazie ad un aereo privato, messo a disposizione dall’azienda del padre. Nel momento in cui il ragazzo è giunto in clinica, però, ha saputo da Reese che la sua bambina era nata morta.

