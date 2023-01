Beautiful/ Anticipazioni 11 gennaio: Brooke ha una teoria su Eric e Quinn che…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’11 gennaio ci svelano che Donna ripensa alla conversazione con Eric e crede che sia in ritardo in ufficio perché ha passato una serata speciale con Quinn. In realtà, marito e moglie non sono riusciti a fare l’amore, nonostante lo stilista fosse misteriosamente dell’umore giusto. Eric si dice dispiaciuto per Quinn, poi la lascia per andare al lavoro e in quel momento arriva Shauna. Quest’ultima chiede all’amica com’è andata la scorsa notte, e la Fuller le confessa che pensava che avrebbero avuto una svolta, ma non è cambiato nulla. Lei però non intende arrendersi con lui. Hanno appena superato l’ostacolo della sua relazione con Carter! Quinn non sa cosa abbia fatto pensare a Eric di poter fare di nuovo l’amore con lei ieri sera, ma qualunque cosa fosse, le è grata.

Dopo aver visto i rispettivi genitori a pranzo insieme, Finn e Hope cercano di elaborare la loro situazione: Sheila e Deacon sono una coppia, e l’intera faccenda è davvero bizzarra. Hope si chiede se devono credere a ciò che hanno visto, mentre Finn pensa che siano davvero sinceri. Non riesce a vedere come trarrebbero beneficio dal fingere di avere una relazione, e dubita che Deacon metterebbe a repentaglio i progressi che ha fatto con lei inventandosi di avere una storia con Sheila. Hope e Finn poi decidono che devono mettere al corrente anche Liam e Steffy di ciò che hanno visto al ristorante.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 gennaio

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon non riesce a credere che Sheila abbia architettato un piano così subdolo: fingere di essere una coppia! Ma la Carter sa bene cosa sta facendo e confida al suo “compare” che niente e nessuno la ostacolerà dal vedere suo figlio Finn. In ufficio, Brooke mette Eric in un angolo: e se il problema della sua disfunzione erettile non fosse fisico, ma fosse solo colpa di Quinn? Quindi gli ricorda ciò che Donna prova per lui…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, con un piccolo “tocco” Donna sembra aver curato il problema di Eric, il quale la ringrazia e corre subito da Quinn per fare l’amore con lei. La Logan ci rimane molto male anche se non lo dà a vedere. A villa Forrester, Eric sorprende sua moglie con la sua passionale richiesta, e i due corrono in camera da letto. Intanto, Hope e Finn sono sbalorditi quando apprendono che i loro rispettivi genitori sono diventati una coppia e non sanno se credergli o meno; in realtà fa tutto parte di un piano orchestrato da Sheila per far credere ai loro figli che lei e Deacon hanno una relazione.

