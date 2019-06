BEAUTIFUL/ Anticipazioni 11 giugno: dolce scontro tra Brooke e Taylor

ANTICIPAZIONI 11 GIUGNO BEAUTIFUL

Uno scontro dolcissimo sarà al centro della nuova puntata di Beautiful in onda oggi, martedì 11 giugno. Protagoniste assolute dell’episodio odierno della soap opera americana, trasmessa tutti i giorni da canale 5 alle 13.40 saranno le eterni nemiche ovvero Brooke e Taylor. Dopo aver deposto le armi con Taylor che si era ormai rassegnata alla storia d’amore tra Ridge e Brooke, la dottoressa tornerà all’attacco per difendere la felicità di Steffy che sta vivendo quello che ha dovuto patire lei stessa in passato. Costretta a dividere l’amore di Liam con Hope, a sua volta in attesa di un figlio, Steffy si è ritrovata ad essere la seconda scelta e a fare buon viso a cattivo gioco accettando il matrimonio di Hope e Liam. Se, tuttavia, Steffy si mostrerà felice per la sua famiglia allargata,Taylor non nasconderà il proprio disappunto dando vita ad uno scontro con Brooke a colpi di… torte in faccia.

BEAUTIFUL: SCONTRO TRA BROOKE E TAYLOR

Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Hope e Liam, mentre Steffy farà un augurio speciale agli sposi, Taylor, nel cordo del momento per parlare agli sposi, coglierà al volo l’occasione per esprimere il proprio disappunto. Brooke, capendo le sue intenzioni, la trascinerà via portandola in cucina dove Pam e Charlie saranno alle prese con la preparazione della torta nuziale che diventerà l’arma delle due nemiche. Brooke urlerà a Taylor di smetterla e di non rovinare il giorno più bello di Hope e Liam mentre Taylor ribadirà quanto sia ingiusto questo matrimonio, nato da un inganno di Bill. La dottoressa è convinta che Hope sia il terzo incomodo e che impedisce a Liam di stare con Steffy, la donna che davvero ama. Furiosa, Brooke prenderà un pezzo della torta nuziale scagiandolo contro la rivale e dando vita ad uno scontro dolce che scatenerà la vergogna delle due donne.

