Beautiful/ Anticipazioni 11 maggio: Deacon chiede a Brooke una possibilità!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful dell’11 maggio ci svelano che Deacon chiede a Brooke fino a quanto ancora potrà inseguire questo “destino” con Ridge. Ha bisogno di un uomo che la veda davvero per la donna che è, e quell’uomo è proprio davanti a lei. Deacon la esorta a ripensare ai tempi in cui erano felici insieme, e le rinnova il suo sostegno: non la lascerà mai, qualunque cosa accada. Brooke, pur sapendo il momento di crisi con Ridge, capisce che amerà sempre suo marito. Lei e Deacon saranno sempre legati per via della loro figlia, ma Ridge è la sua anima gemella; il suo destino. Rimasta sola, Brooke continua a tormentarsi e chiedersi per quale motivo abbia ceduto quella notte, iniziando a bere.

Steffy e Thomas fanno il tifo per Taylor e parlano di come la presenza della madre nelle loro vite sia fonte di felicità per tutti, incluso Ridge. La dottoressa però è molto titubante e non vuole solo essere “l’altra donna” solo perché il suo ex marito è in crisi con Brooke. Thomas spera che le cose si sistemino ora che Ridge sa cosa vuole.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope spera che Ridge capisca che sua madre ha difeso Deacon a causa sua: se non fosse intervenuta, le cose sarebbero finite peggio. La giovane Logan lo supplica di cercare di perdonare Brooke. Sa che sua madre lo ama, e vuole solo risolvere la questione e andare avanti con il loro matrimonio. In passato hanno superato tanti ostacoli, e il loro amore è stato messo alla prova in diverse occasione. Hope crede che Ridge non sia in grado di rinunciare così facilmente a Brooke Logan. È certa che una parte di lui sappia che c’è un modo per tornare l’uno tra le braccia dell’altra.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila è dalla parte di Taylor, e nel profondo è quasi fermamente convinta che il suo piano di far crollare Brooke, portandola ad avere una ricaduta a Capodanno, abbia funzionato. Hope cerca di spingere suo padre a scusarsi con Ridge per essersi presi a pugni, e poi vuole anche convincerlo a tornare con Brooke affinché il matrimonio di sua madre sia salvo. Intanto, Sheila e Brooke discutono tra loro accusandosi l’un l’altra per il passato. La Carter ritiene che la Logan sia l’unica responsabile per il fallimento del suo matrimonio. Nel frattempo, Paris e Carter cedono alla passione.

Taylor e Brooke si incontrano e si rinfacciano a vicenda tutte le cose passate; poi la Logan l’avverte: deve lasciare in pace suo marito. Hope teme di aver peggiorato le cose chiedendo a suo padre di scusarsi con Ridge, quindi va di persona dal patrigno per cercare di convincerlo a perdonare Brooke.











