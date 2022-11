Beautiful/ Anticipazioni 11 novembre: Finn sceglie Steffy, Sheila s’infuria

Beautiful, anticipazioni puntata in onda l’11 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 11 novembre, ci svelano che Finn corre per controllare i parametri di sua madre. Una volta che Sheila si è stabilizzata, dice a suo figlio che Steffy l’ha attaccata e ha detto le cose più terribili. La Forrester si difende, accusandola di aver inscenato tutto. Nuora e suocera continuano a discutere in maniera concitata, fino a quando Sheila spiega a Finn perché doveva mostrarle quel messaggio sul cellulare, in cui lui le rispondeva con un emoji a forma di cuore. Sheila sorride perché ancora una volta ha ottenuto ciò che voleva, mentre fissa Steffy assaporando la sua vittoria.

Katherine Kelly Lang di Beautiful/ "Io come Brooke? Nella mia vita c'è meno dramma!"

Finn finalmente conferma di aver inviato il messaggio e Steffy inveisce contro di lui, sta solo cercando di proteggere lui e i loro figli. La Forrester dichiara che Sheila è una sociopatica e deve allontanarsi da lei! Sheila interrompe per lamentarsi con Finn che Steffy è quella che fa richieste qui, non lei. Le dispiace per le cose che ha fatto, ma i Forrester cercavano sempre di farla passare per la cattiva della situazione, proprio come sta facendo Steffy adesso. Più tardi, appare il dottore per confermare che i parametri di Sheila sono okay: la donna può rivestirsi e tornare a casa. Steffy ride, facendo capire a Finn che sua madre stava solo fingendo di star male, proprio come aveva detto. Finn sceglie di credere alla moglie, e, rimasta sola, Sheila s’infuria.

Beautiful/ Anticipazioni 10 novembre: Sheila finge di avere un altro malore

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 11 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Eric ha preparato una cena romantica per sorprendere Quinn. Alla Forrester Creations, intanto, Ridge confida a Carter di essere preoccupato per suo padre. Sta cercando di abituarsi all’idea che Eric ha perdonato Quinn e l’ha riavuta nella sua vita. Anche Carter dice di essere rimasto sorpreso da tale decisione, ma spera comunque che i due risolvano i problemi che hanno nel loro matrimonio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy continua a schernire Sheila, ma quest’ultima insiste sul fatto che farà parte della vita di suo figlio, e non c’è nulla che lei possa fare per impedirlo. Nel corridoio, Paris sostiene di nuovo Finn che ha dovuto vedere la sua madre naturale avere un malore davanti a lui. Il dottore si sente in colpa per quello che è successo poiché le stava dicendo di uscire, ma Paris gli ricorda che non è stato lui a invitarla a casa. Poi, Paris lo abbraccia di nuovo, facendogli sapere che se vuole sfogarsi, lei è lì per lui.

Beautiful/ Anticipazioni 9 novembre: il trucco di Sheila, Steffy non ci casca

Carter chiede a Quinn come sta. L’ultima volta che sono stati insieme, ha avuto la sensazione che stesse succedendo qualcosa. Le assicura che dopo tutto quello che hanno passato, lei può parlargli. Carter le ricorda quanto la ama e che le manca molto. L’avvocato è sicuro che la donna sia felice di essere tornata con Eric, ma sa che c’è qualcos’altro sotto. Quinn dice che vuole parlare con Carter ma non può. Gli assicura che Eric la ama e glielo dice ogni giorno. I due non sanno che Eric li sta ascoltando di nascosto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA